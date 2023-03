Intelligent System et Nintendo ne perdent définitivement pas de temps sur le Pass extension de Fire Emblem Engage. Alors que 4 vagues de contenu ont été annoncées, moins de 2 mois après la sortie du jeu nous avons déjà l’arrivée de la 3ème vague de contenu accompagnée d’une petite mise à jour gratuite pour les éventuels retardataires. Ne tergiversons pas et voici donc ce qui vous attend à travers le volume 3 des DLC de Fire Emblem Engage !

Volume 3

Contenu du volume

Nouvel Emblème: Emblème des liens, Chrom avec Daraen

Voix originale: Tomokazu Sugita (Chrom) et Yoshimasa Hosoya (Daraen)

Provenance: Fire Emblem Awakening

Disponible après avoir terminé l’annexe divine “Le Saint-Veilleur”

Type d’armes: Tome de magie et Épée

Attaque fusion: Giga Épée Orage

C’est en explorant l’île où nous avions trouvé Tiki que nous tombons sur un autre bracelet au fond d’un temple étrange. Celui-ci permet d’appeler le prince Chrom du royaume d’Ylisse et son stratège Daraen de Fire Emblem Awakening. Ceux-ci sont plutôt décidés à vous aider mais après une petite mise à l’épreuve.

Le champ de bataille provient du chapitre 23 de Fire Emblem Awakening. Il y a quelques “élixirs” à récupérer sur des ennemis. Pour cause, la map présente de nombreuses parois ouvertes d’où s’échappent du poison. La particularité de la mission est d’avoir une partie supérieure inaccessible et séparée du reste par un bouclier magique. Ainsi, le bouclier nous sépare de Chrom et Daraen, l’attention est de mise puisque nous faisons face à 2 boss distincts. Pour le désactiver, 3 cristaux présents sur le champ de bataille sont à briser. La désactivation ne se produit que si nous détruisons les 3 cristaux le même tour. Il faut se frayer un passage à travers les ennemis pour parvenir aux cristaux et faire attention aux vagues de renfort.

Une fois à vos côtés, Chrom et Daraen sont réunis en un seul emblème. Ils se présentent un peu comme une alternative à Lucina avec des techniques de lien propres et uniques à eux. Notamment “Alter ego” qui permet à Daraen d’ajouter une attaque magique lorsque nous initions une attaque en plus d’avoir un boost de +10 en magie. La technique “Charisme” augmentera aussi la précision des attaques de lien. Notre nouveau duo arrive également avec un nouveau lot de technique assez inédite comme “Attaque surprise” qui empêche les contres ennemis lorsque nous attaquons d’une zone avec un bonus d’esquive. Ils se révèleront également être de très bons supports à vos unités équipées d’une épée avec diverses techniques à leur avantage voire même un support groupe intéressant avec les “Ralliements” de Daraen.

Le duo arrive également avec de nouvelles armes intéressantes en augmentant vos liens avec eux, notamment l’épée orage, le puissant tome de foudre Thoron et la fameuse épée Falchion. Soulignons également la puissante attaque de fusion “Giga épée orage” qui inflige de gros dégâts magiques en prenant pour base les points de force de notre unité. Une bonne manière de contourner les unités cuirassées avec une unité dotée d’une grande force physique.

Nouvel Emblème: Emblème des Héros, Veronica

Voix originale: Rina Hidaka

Provenance: Fire Emblem Heroes

Disponible en complétant l’annexe divine: “L’Héritière solitaire”

Type d’arme: Tome de magie et Bâton

Attaque fusion: Invocation de héros

C’est sur des îles célestes que nous trouvons l’emblème invoquant Veronica de Fire Emblem Heroes. La demoiselle ne semble pas très coopérative et souhaite faire la même chose que nous, recruter des alliés à invoquer pour lutter contre le mal sur son monde. La confrontation qui s’ensuit sert alors à déterminer qui va assister l’autre.

La zone de combat est divisée en 2 îles célestes séparées par le vide. Ainsi, Veronica est inatteignable sur la première partie du combat. Notre équipe de 8 unités est divisée en 2 groupes de 4 unités. Les 2 groupes sont situés d’un extrême à l’autre de la zone et chaque groupe peut suivre un genre de circuit menant à un interrupteur. Il y a ainsi 2 interrupteurs à activer durant le même tour, cela à pour effet de rassembler les îles en 1 unique zone de combat. C’est à ce moment que Veronica est à portée de nos attaques. Attention, elle est entourée de plusieurs unités pour la défendre, notamment un cuirassé avec un canon magique. Le canon a une portée lui permettant de toucher nos unités lorsque les îles sont encore séparées. Veronica utilisera fréquemment sa technique “Invocation des Héros” pour amener des renforts.

Une fois la victoire en poche, l’Emblème Veronica est alors avec nous. Elle se présente comme une alternative à Micaiah dans sa capacité à utiliser des bâtons pour soigner votre groupe. Veronica possède notamment le bâton Halo+ permettant de soigner les altérations et les PV de tous nos alliés situés dans une zone de 7 cases. Pour le reste, Veronica possède plusieurs techniques inédites. À cause de ça, il n’est pas nécessairement évident de savoir avec qui engager Veronica. En effet, elle propose en arme des bâtons et des tomes avec plusieurs bonus de magie donc il peut paraître normal de la mettre avec un mage. Pourtant, d’autres compétences lui permettent de soutenir les unités équipées d’un couteau, ce qui la rendrait utile avec des voleurs. Par ailleurs, sa technique “Pacte” permet de donner à un allié la possibilité d’attaquer à nouveau sans pouvoir bouger pour autant puis “Représailles” convertit 30% des PV perdus en attaque.

Dans ses techniques les plus originales, Veronica propose une variante à l’Emblème Roy avec sa technique “Transcendance”. Si Roy nous fait bondir de 5 niveaux avec la hausse de stats que ça engendre à chaque fusion durant la durée de celle-ci, “Transcendance” nous permet de directement gagner 1 niveau temporaire en tuant nos ennemis. Nous pouvons avoir une avance sur 3 niveaux maximum jusqu’à la fin du combat. La “Conversion PT” permet un gain de 20 PT d’un coup en éliminant des ennemis, ce qui est pratique pour des séances de farm de PT. La technique “Livre des mondes” permet un genre de boost ou de changement de magie jusqu’à 5 différents paliers en faisant “Attendre”. Enfin, la technique de fusion “Invocation des Héros” permet d’invoquer une unité Emblème aléatoire pour vous aider en combat. Il devient par exemple possible d’invoquer Marth et de le contrôler sur le champ de bataille puis attaquer avec. Leurs statistiques sont basées sur leurs statistiques dans l’arène. Veronica peut être une alternative à Micaiah mais elle se présente surtout comme un Emblème très original par rapport à ses techniques aux effets inédits.

Avis sur le volume 3:

Pas d’objet de soutien, pas d’armes, ni même de nouveaux accessoires dans ce 3ème volume de DLC. Le 3ème volume se bat ainsi avec le volume 1 pour la place du volume le plus pauvre en contenu du Pass Extension de Fire Emblem Engage. Ceci étant dit, en proposant 2 Annexes Divines jouables pour obtenir 2 nouveaux Emblèmes, le 3ème volume permet au moins de rallonger de 2h la durée de vie du jeu. Une estimation horaire qui dépend de la capacité de chacun à venir au bout de ces 2 missions.

Malgré tout, la sortie du 3ème volume permet aux éventuels retardataires d’avoir la run principale de Fire Emblem Engage au complet. Avec ainsi un peu moins d’une vingtaine d’Emblème à proposer en duo avec vos alliés ainsi qu’une panoplie complète de technique à potentiellement faire hériter à vos personnages. Nos regards sont désormais tournés vers le nouveau contenu scénario à venir en espérant un contenu plus dense, de la difficulté et une histoire plus intéressante que le récit de base de Fire Emblem Engage. Il s’agit de savoir maintenant si ce 4ème et dernier volume viendra aussi rapidement que les 3 premiers volumes ou si l’attente sera prolongée pour nous laisser le temps de bien digérer Fire Emblem Engage.

Mise à jour gratuite, indépendante du pass extension

Ajout du puit ancien et possibilité d’hérité des techniques à l’arène

Indépendante du pass extension, cette mise à jour gratuite propose la possibilité d’interagir avec le vieux puits situé dans la zone nord-est de Somniel, près du mini-jeu de dragon volant avec la princesse Ivy. Il est possible d’échanger des objets afin d’obtenir des originalités provenant du puits, par exemple des armes inédites drôles à voir en combat. Nous vous laissons le soin de découvrir tout ça.

Par ailleurs, la mise à jour apporte un petit confort de jeu supplémentaire en ajoutant un menu dans l’arène de Somniel. Plus besoin de faire des allers-retours entre l’arène et la salle des emblèmes pour vous occuper de vos héritages de techniques. Il est désormais possible d’affronter confortablement les Emblèmes à l’arène et s’occuper de l’héritage des techniques de vos personnages sans quitter l’arène.