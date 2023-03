Paris, France – 14 mars 2023 – The Wreck, du studio français The Pixel Hunt, un jeu narratif au ton adulte, qui parle de sororité, de filiation, de deuil et de résilience, est disponible sur PC (Steam & GOG), PlayStation 4/5, Nintendo Switch et Xbox Series/One.



« Il y a 6 ans, ma fille et moi avons eu un accident de voiture. Heureusement, ce n’était pas très grave, mais l’expérience m’a secoué, au point d’avoir envie de tenter de la retranscrire en jeu vidéo. C’est comme ça que The Wreck est né. » déclare Florent Maurin, auteur et directeur créatif de The Pixel Hunt. « Aujourd’hui, nous sommes très heureux que les joueuses et joueurs puissent enfin découvrir le projet. En plus, c’est un moment important pour le studio : il s’agit de notre premier jeu en autoédition !«

Comment nos souvenirs peuvent influer notre présent ? C’est ce que le studio vous propose de découvrir dans ce visual novel en 3D. Vous incarnez Junon, une scénariste râtée, qui tente de faire face à l’un des jours le plus important de sa vie. Alors que sa mère est dans un état critique et qu’elle est elle-même sur le point de s’effondrer, elle doit revivre son passé afin de modifier son présent et ainsi réinventer son avenir – sous peine de voir sa vie finir en naufrage.

Explorez les souvenirs de Junon à travers des textes et des dialogues interactifs.

Rencontrez des personnages au caractère complexes et nuancés.

Assemblez un récit non linéaire explorant les thèmes du traumatisme et de la guérison

Découvrez une histoire touchante par les créateurs d’Enterre-moi, mon amour et co-producteurs de Inua, a Story in Ice and Time

Le jeu a reçu une mention honorable dans la catégorie « Excellence Narrative » à l‘IGF en 2023. Il est disponible sur PC et consoles.