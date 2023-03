Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Actraiser Renaissance – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base: $5.00)

– ANNO: Mutationem – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Aragami: Shadow Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Blossom Tales – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Chasm – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Citizen Sleeper – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Coffee Talk – $6.49 (prix de base: $12.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Cozy Grove – $8.85 (prix de base: $14.99)

– Crash Bancitoo N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $39.99 (prix de base: $49.99)

– Dark Deity – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Disgaea 1 Complete – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Donkey Kong Country: Tropical Freeze – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

– Dragon Quest Treasures – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Dungeon Encounters – $14.99 (prix de base: $29.99)

– ENDER LILIES – $13.74 (prix de base: $24.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 ($49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Football Manager 2023 Touch – $30.14 (prix de base: $44.99)

– Garden Story – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Graveyard Keeper – $7.99 (prix de base: $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Hand of Fate 2 – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Harvestella – $41.99 (prix de base: $59.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base: $39.99)

– John Wick Hex – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix Cloud Version – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece – $44.99 (prix de base: $89.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base: $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Langrisser I & II – $17.49 (prix de base: $49.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Life is Strange: True Colors – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Life is Strange Arcadia Bay Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Luigi’s Mansion 3 – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Mario Party Superstars – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Max: The Curse of Brotherhood – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base: $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $14.99)

– Mega Man Legacy Collecton 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Monark – $32.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.19 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Train First Class – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– NBA 2K23 – $19.79 (prix de base: $59.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Oceanhorn – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Octahedron: Transfixed Edition – $3.24 (prix de base: $12.99)

– Oh My Godheads – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Paradise Killer – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base: $19.99)

– PowerWash Simulator – $19.99 (prix de base: $24.99)

– Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Prinny: Can I Really Be the Hero? – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Rabi-Ribi – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Retro City Rampage DX – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Roguebook – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Rogue Lords – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– RPG Time: The Legend of Wright – $15.99 (prix de base: $29.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base: $14.99)

– SaGa Frontier Remastered – $14.99 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Shakedown: Hawaii – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Slime-san – $2.99 (prix de base: $11.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base: $24.99)

– SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Spelunker Party – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Streets of Rage 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Super Crush KO – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $34.99 (prix de base: $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $24.99 (prix de base: $49.99)

– The Cruel King and the Great Hero – $16.49 (prix de base: $29.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base: $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $12.49 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack – $9.99 (prix de base: $24.99)

– The Jackbox Party Pack 3 – $14.99 (prix de base: $24.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $31.99 (prix de base: $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $29.99 (prix de base: $59.99)

– The Liar Princess and the Blind Prince – $9.99 (prix de base: $19.99)

– The Oregon Trail – $17.99 (prix de base: $29.99)

– The Silver Case 2425 – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Trash Sailors – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Unrailed – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Various Daylife – $19.13 (prix de base: $28.99)

– void tRrLM(); //Void Terrarium – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Wargroove – $5.99 (prix de base: $19.99)

– WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Yoshi’s Crafted World – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Ys IX – $29.99 (prix de base: $59.99)