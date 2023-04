Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 21 avril 2023 : Numskull Games, PM Studios, les développeurs YO FUJII & Isolation Studio ainsi que Just For Games sont heureux d’annoncer que le jeu indépendant GOODBYE WORLD bénéficiera d’une édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 disponible dès le mois prochain, le 26 mai 2023.

Suivez l’histoire de deux créatrices de jeux faisant face aux dures réalités du monde professionnel. Le scénario touchant du jeu est soutenu par son graphisme en pixel-art stylisé, et est entrecoupé de niveaux de puzzle-platforming du « jeu dans le jeu » des protagonistes.

À propos de GOODBYE WORLD : Une dure réalité. Une passion perdue. L’histoire de 2 créatrices. La programmeuse Kanii et la graphiste Kumade sont 2 amies qui se sont rencontrées à l’université. Depuis l’obtention de leur diplôme, elles créent ensemble des jeux vidéo indépendants. Mais jusqu’à présent, la vie a été dure. Leurs jeux ne se vendent pas et la plupart de leur temps est consacré à des jobs à mi-temps pour joindre les deux bouts… Rejoignez-les dans leur aventure, dans une histoire sincère et émouvante. Caractéristiques principales : 13 chapitres suivent les protagonistes à travers leurs difficiles experiences. Jouez tout au long de 12 niveaux d’un jeu Puzzle Platformer à l’intérieur même du jeu. Des visuels, de l’audio et de la musique magnifiquement rétro.