The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est connu pour être l’un des plus gros jeux proposés sur la Nintendo Switch avec 18,2 GB selon le site américain du jeu. Cependant, nous savons maintenant que, selon le site officiel japonais, le jeu aura une taille de fichier d’exactement 16 GB.The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

