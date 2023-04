Alors que Nintendo continue d’intensifier la promotion de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, quelques nouvelles publicités japonaises ont été mises en ligne, appelées respectivement « Histoire », « Action » et « Environnement ». Elles contiennent en grande partie les mêmes images que celles que nous avons vues dans les bandes-annonces, mais il y a un peu de nouveauté ici et là. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé sur Nintendo Switch le 12 mai 2023.

