Minit Fun Racer est un petit jeu de course original dont 100 % des bénéfices sont directement reversés à des œuvres caritatives. À vie ! Enfourchez votre scooter, frayez-vous un chemin dans la circulation d’une ville animée, évitez les détritus qui jonchent les étendues de sable d’un désert aride, et arrivez juste à temps pour admirer le coucher de soleil. Liez-vous d’amitié avec votre commerçant local, collectez des pièces, exécutez des figures spectaculaires et remplissez des objectifs amusants jusqu’à ce que le jeu n’ait plus de secret pour vous ! Minit Fun Racer est le fruit d’une collaboration entre Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann.