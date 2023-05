Lesquin, France – le 16 mai 2023 – L’éditeur NACON et le studio Tivola sont heureux d’annoncer l’arrivée d’Animal Hospital et de Wildshade : Unicorn Champions, des jeux à destination des plus jeunes, adaptés de jeux mobiles à succès. Ils arriveront à l’automne 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Développés en partenariat avec le studio Allemand Tivola, spécialiste des jeux familiaux depuis près de 20 ans, Animal Hospital et Wildshade : Unicorn Champions mettent à l’honneur des thèmes appréciés par les plus jeunes joueurs. Ils peuvent ainsi incarner un vétérinaire en charge des soins d’animaux domestiques, exotiques et fantastiques, ou participer à des courses à dos de licorne.

« Nous avons à cœur de créer les meilleurs jeux d’animaux en utilisant toute notre expérience, notre ambition et notre passion ! En intégrant ces compétences dans notre travail quotidien, nous sommes en mesure de proposer ces deux nouveaux jeux familiaux que sont Animal Hospital et Wildshade : Unicorn Champions ! » explique Nora Klutzny, présidente directrice générale de Tivola Games.

Animal Hospital sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en octobre 2023.

Wildshade : Unicorn Champions sera disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch en novembre 2023.