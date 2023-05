Bienvenu recrue ! Comme nous, tu veux rejoindre le Sausage Bomber Corps pour des missions audacieuses et défendre le pays contre la mystérieuse nation Vega ? Alors tu es au bon endroit et nous allons tout t’expliquer !

Développé par Katsu Entertainment et édité par Hound Picked Games, Dogfight: A Sausage Bomber Story est un shoot ’em up horizontal qui rappelle un peu la saga Metal Slug en moins étoffé, mais ici plus coloré et dans un monde délirant où la saucisse a divers usages qu’ici s’avèrent militaires plutôt qu’alimentaires.

Sorti le 12 avril 2023 sur PC (Steam / Epic Game Store), et un jour plus tard pour les autres supports : Macintosh, PS4/5, Xbox Series S/X et Nintendo Switch.

Ce titre s’avère être un peu une reprise de leur précédent jeu Sausage Bomber qui est similaire en gameplay et graphisme, mais jouable en solo sur PC (2018) et plus récemment sur Apple Store et Google Play.

Au rapport !

Dix ans se sont écoulés après la Guerre des Saucisses, les nations de Relishtonia ont mis en place une technologie à base de saucisse qui a révolutionné science, industrie, médecine etc. Le monde vit enfin en paix et prospérité comme jamais auparavant, mais une menace du passé ressurgit : la mystérieuse nation Vega qui a pour ambition de conquérir le monde.

Le général Haggis fait donc appel à nous et à nos compétences de pilote pour arrêter Vega et ses troupes.

Nous avons donc le choix entre 4 pilotes : Brad W., Franck F., Teresa T.L. ou Becky E. avant de nous lancer dans la défense de la nation dans 9 niveaux différents. Arpentant chacune des 4 nations entourant Relishtonia, nous nous retrouvons à voler au-dessus de campagnes verdoyantes, de grottes sombres, de chaînes de montagnes ou proche de volcans en éruption pour déterrer Vega dans des niveaux en défilement horizontal de gauche à droite.

Nous nous voyons proposés 4 niveaux de difficulté : douce, moyenne, forte ou atomique (oui oui, comme la bombe !) ; et nous pouvons aussi choisir le nombre de vie octroyé avant le game over du niveau (entre 1 à 5 vies).

Chaque niveau se terminant par un boss plutôt imposant : de grosses machines lourdement armées qu’il faudra détruire élément par élément pour en venir à bout. Ces méga boss sont tous aussi farfelus les uns que les autres, d’un méga navire à un méga satellite en passant par un méga serpent *tsssss tssss*.

Mais nous aussi nous sommes armés d’une mitrailleuse et d’une bombe saucisse ! Mais au fur et à mesure de notre aventure et surtout en fonction de la notation du niveau (jusqu’à 5 étoiles), nous débloquons d’autres armes saucisses que l’on retrouvera au QG Régiment Saucisse sur la mappemonde. Une trentaine de tirs et bombes différentes sont déblocables.

Mais les quelques bémols sont là. Même si le titre se veut coloré, drôle et que musicalement, nous sommes facilement lancé dans notre aventure sans chargement long au préalable ; le titre se plie en moins d’1 heure. Du coup la rejouabilité en est impactée, car hormis si nous voulons débloquer la totalité des armes et donc obtenir les 5 étoiles de chaque niveau, beh nous restons un peu sur notre faim… Deux ou trois niveaux n’auraient pas été de refus, au prix de 17.99€ sur l’eShop cela paraît un chouia peu.

Mais le mode coop jusqu’à 4 joueurs en local sauve la mise et apporte un peu de fun sur le canapé !

Le manque d’ennemis variés se fait également ressentir une fois que le jeu est terminé et que nous lançons de nouveau une des 9 missions pour nous améliorer.

Katsu Entertainment a par ailleurs introduit l’aspect de speedrun qui peut amener un peu de compétition, mais sans grande conviction car cela sera principalement les phases de boss qui feront la différence au timer : le jeu accélérant pour chaque ennemi détruit et ralentissant lorsque nous subissons des dégâts (entre ×1.0 à ×1.6, si tant soit peu que nous comprenions ces valeurs).

Bon à savoir : le titre nous est proposé en français (ouf !) ce qui est rare ces temps-ci ; mais de plus en anglais, allemand, espagnol, portugais, chinois et japonais.

L’humour “sausage” est assez présent et nous tirera quelques sourires au coin des lèvres, mais dommage que cela ne soit pas un peu plus présent, quitte à s’intituler “Dogfight: A Sausage Bomber Story” et nous parler de technologie saucisse, nous en aurions bien repris une seconde assiette, et même une troisième !

La lecture culture :

La saucisse ne date pas d’hier… mais d’il y a 4000 à 5000 ans. Homère en parlait déjà dans l’Odyssée : « Des panses de chèvres sont sur le feu pour le repas, pleines de sang et de graisse » ; Cicéron également. Les romains utilisaient le principe de la saucisse comme moyen de rationnement et de transport de viande ; l’enveloppe de la saucisse était jetée et ils ne consommaient que l’intérieur. Les français sont adeptes de ce produit puisqu’il existe moult inclinaisons : chipolata, rosette, Morteau, Montbéliard pour les plus connues mais aussi jésus de Lyon ou de Morteau, gendarme, longanisse entre autres également.

Conclusion 6.3 /10 Globalement, Dogfight est un bon shoot 'em up en coop local à 4 mais pour un prix un peu au-dessus de la moyenne. Son aspect coloré et son humour nous ont emballé tandis que la durée du titre un peu courte nous fera redescendre de notre avion de chasse après les 9 niveaux complétés. Les joueurs complétifs et compétitifs rallongeront un peu la durée tandis que les autres se contenteront de faire disparaître Vega une bonne fois pour toutes. (Enfin c’est ce que l’on peut croire !) LES PLUS Coop local jusqu’à 4 ;

