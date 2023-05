ATLUS a publié une toute nouvelle vidéo pour Etrian Odyssey™ Origins Collection prodiguant aux joueurs de précieux conseils et astuces et donnant également un premier aperçu des nouvelles fonctionnalités sur PC et Nintendo Switch !

Etrian Odyssey Origins Collection sortira sur Nintendo Switch et PC le 1er juin 2023. Cette collection regroupe les trois premiers épisodes de la série, Etrian Odyssey™ HD, Etrian Odyssey™ II HD et Etrian Odyssey™ III HD, en plus de nombreuses améliorations comme la Sauvegarde Suspendue, des niveaux de difficulté ajustables, un plus grand nombre de langues et les différents contenus additionnels dédiés aux portraits des personnages.

Les précommandes de la Etrian Odyssey Origins Collection incluent les DLC de portraits et leurs personnages charismatiques issus de licences bien connues des fans comme Persona, Shin Megami Tensei et Soul Hackers.

À propos d’Etrian Odyssey HD

À la frontière du petit village d’Etria se trouve une mystérieuse forêt où s’est ouverte une faille gigantesque, portail vers un labyrinthe insondable. Prenez la tête d’une troupe d’aventuriers et arpentez le donjon en quête de gloire, de fortune et d’aventure !

À propos d’Etrian Odyssey II HD

Hissez-vous vers les cieux à la recherche du Haut-Lagaard, un mystérieux château suspendu dans les nuages. Assemblez votre groupe de héros et percez le mystère du titanesque arbre Yggdrasil pour que triomphe la vérité !

À propos d’Etrian Odyssey III HD

Mettez le cap sur un labyrinthe sous-marin à la recherche de la cité engloutie de Voarmur ! Menez votre groupe d’aventuriers dans l’exploration d’un vaste donjon à la recherche d’une technologie disparue, de trésors engloutis et de secrets oubliés.

Titre : Etrian Odyssey Origins Collection

Date de sortie : 1 juin 2023

Plateformes : Nintendo Switch et Steam (seulement en version numérique)

Prix :

– 80,37 € (Steam) / 79,99 € (Switch) pour Etrian Odyssey Origins Collection

– 39,99 € pour chaque jeu séparé

Langues : Sous-titres : EFIGS, JP, KR, CN (SI+TR) (L’original ne comporte que JP/EN)