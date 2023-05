Nous savons que d’autres circuits pour le Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pack sont prévus, mais quand ? C’est LA question que tous les joueurs se posent. Nintendo ne semble pas encore prêt à donner des détails, mais il semble que nous n’aurons plus à attendre très longtemps.

Nintendo Canada a partagé un tweet cette nuit autour de Mario Kart 8 Deluxe, mais c’est la ligne en bas de page qui a attiré le plus d’attention. Comme l’indique Nintendo, le Deluxe Booster Course Pack de Mario Kart 8 Deluxe sera bientôt mis à jour.

It's Mom and Dad's time to shine when it comes to #MarioKart 8 Deluxe! Can you show off your skills at family game night, or will you be the one to fall behind?

Psst… more courses are coming to the Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass soon…https://t.co/BKfxEkOYSM pic.twitter.com/7bFzyV5Sj2

— Nintendo of Canada (@NintendoCanada) May 30, 2023