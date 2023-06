En août de l’an dernier, SOEDESCO® a annoncé l’acquisition du studio de développement espagnol Superlumen, et de DESOLATIUM, son plus récent projet, déjà primé. Aujourd’hui, SOEDESCO révèle que ce Point and click à la première personne arrive très bientôt sur PC, PlayStation™, Xbox et Nintendo Switch™ cette année. Sont également révélés de nouveaux et passionnants éléments graphiques pour nous mettre dans l’ambiance.

Dans ce Point and click d’aventure graphique, vous enquêtez sur la mystérieuse disparition d’un ami à travers le regard de 4 personnages différents, chacun ayant ses propres particularités. Approchez de la vérité à mesure que vous progressez dans une ténébreuse intrigue peuplée des créatures et des mythes lovecraftiens. Les « Anciens » dont ils découvrent certaines évocations sont-ils véritablement réels ? Méfiez-vous de ce que vous souhaitez vraiment, car les réponses, si vous n’agissez pas très prudemment, pourraient bien vous être fatales.

Explorez une toute nouvelle aventure graphique basée sur les mythes de Lovecraft;

• Explorez des niveaux à 360º inspirés de sites réels dans le monde;

• Immergez-vous dans une passionnante aventure à l’audio ambisonique et aux graphismes qui semblent directement tirés d’une bande-dessinée;

• Incarnez 4 personnages differents, chacun ayant ses propres particularités et mécanismes de jeu.