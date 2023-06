Nintendo vient d’annoncer Everybody 1-2 Switch, qui suit les traces du titre de lancement original de la console. Il sera lancé le 30 juin 2023 au Japon et aux Etats-Unis. Pour le moment, le jeu n’est pas encore annoncé chez nous, mais il le sera surement aujourd’hui.

Il y a environ un an, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Nintendo travaillait sur une suite de 1-2 Switch. En fin de compte, Nintendo annonce le lancement, mais pas d’images, pas de trailer, une sortie déjà ce mois-ci, ça sent le projet annoncé au forceps. Niveau annonce, Everybody 1-2 Switch proposera de nouveaux mini-jeux, plusieurs modes de jeu, du online et surtout la possibilité d’y jouer à bien plus que deux joueurs.

Pour rappel, même à l’état de rumeur, les « testeurs » du jeu qui ont leak indiqués déjà un jeu pas terrible, voir catastrophique, certains employés ont « tiré la sonnette d’alarme » pour ne pas sortir ce jeu du tout, ou alors offert avec le « Nintendo Switch Online + ». Ce qui peut expliquer cette annonce sans bruit.