Après avoir annoncé la sortie sur Xbox et Windows de Persona 3 Reload et de Persona 5 Tactica, ATLUS confirme leur sortie sur d’autres plateformes.

En effet, Persona 5 Tactica sortira sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Persona 3 Reload sortira quant à lui sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Persona 5 Tactica

Sortie prévue le 17 novembre 2023

Plateformes : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

À la suite d’un incident étrange, les Voleurs fantômes errent dans un royaume mystérieux où les habitants subissent une oppression tyrannique. Encerclés par un groupe militaire appelé les Légionnaires, ils courent un grave danger jusqu’à ce qu’une mystérieuse révolutionnaire nommée Erina les sauve et leur propose une offre alléchante en échange de leur aide. Quels mystères peuvent bien se cacher derrière Erina et le marché qu’elle propose aux Voleurs fantômes ?

Renversez vos ennemis et triomphez avec panache grâce à de puissantes Persona ainsi qu’un large éventail d’armes, dans ce nouveau RPG tactique dérivé du cultissime Persona 5.

Persona 3 Reload

Sortie prévue début 2024

Plateformes : Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 et PlayStation 4

Immiscez-vous dans la peau d’un nouvel élève poussé vers un destin inattendu alors qu’il découvre l’existence d’une heure « cachée » entre un jour et le suivant… Éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de Tartare. Combattez pour vos amis et laissez à tout jamais votre empreinte dans leur mémoire.

Redécouvrez le jeu sous un jour nouveau avec un système de combat repensé, des graphismes et un gameplay dernier cri, une bande-son améliorée comprenant un nouveau doublage anglais et bien plus encore. Entrez dans l’Heure sombre et éveillez les abîmes de votre cœur !