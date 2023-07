Smallthing Studios est à l’origine du préquel de Simon the Sorcerer, un jeu qui a marqué l’avenir de l’industrie du jeu vidéo en 1993. La saga légendaire est prête à revenir sur le petit écran avec de l’humour, une foule d’énigmes et des mécanismes de jeu remaniés qui permettront aux joueurs du monde entier de s’immerger dans les aventures magiques du jeune sorcier le plu sadulé de l’univers des jeux vidéo.

Milan, le 27 juillet 2023 – Les années 90 ont marqué l’âge d’or des jeux vidéo : le boom des aventures graphiques et des jeux de rôle, le bouillonnement des salles d’arcade bondées et le passage décisif au graphisme 3D ont montré que le monde était prêt pour une nouvelle forme d’expression artistique. Parmi les nombreuses œuvres qui ont marqué l’industrie du jeu vidéo, les nostalgiques se souviendront avec émotion de Simon the Sorcerer. Cette aventure point-and-click en 2D, conçue par les esprits créatifs de Simon et Mike Woodroffe et développée par Adventure Soft, a fait ses débuts sur PC en 1993. Ce titre a profondément influencé toute une génération de joueurs et reste dans les mémoires comme un tournant majeur dans l’histoire du jeu vidéo. Pour marquer le 30e anniversaire de la saga, Leonardo Interactive annonce la sortie en 2024 de Simon the Sorcerer Origins sur toutes les plateformes. Ce préquel, réalisé en Italie par Smallthing Studios , raconte l’histoire passionnante d’un jeune homme indiscipliné et irrévérencieux plongé dans un monde regorgeant de magie.

Ce projet audacieux et ambitieux est le fruit de la passion et du talent de Massimo Calamai, fondateur et directeur de Smallthing Studios, et de Fabrizio Rizzo, concepteur principal du jeu et concepteur narratif. Le duo s’est inspiré du classique emblématique des années 90 pour créer un nouveau point de départ qui célèbre le passé de la série, tout en adoptant les technologies d’aujourd’hui. Simon the Sorcerer Origins se déroule juste avant les événements du premier volet, créant un lien direct avec ces moments emblématiques, mais avec une perspective entièrement nouvelle et surprenante. Le style graphique du jeu, avec ses illustrations et animations entièrement dessinées à la main, est un parfait mélange d’expressions artistiques modernes et un témoignage visuel de l’esprit de renouveau défendu par Smallthing Studios. Ce tout nouveau Simon conserve les caractéristiques de la franchise qui se sont imposées au fil des décennies : la forte personnalité du jeune protagoniste, rebelle et sarcastique, continue d’occuper le devant de la scène, enrichie désormais de nuances plus émotionnelles, plus profondes et plus contemporaines. Cette approche s’étend aux modes de jeu, offrant un mélange de passé et de présent qui permet aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs de choisir entre le gameplay point-and-click classique et une version plus actuelle, optimisée pour tous les supports, en prenant le contrôle de Simon.