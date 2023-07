Düsseldorf, Allemagne – le 27 juillet 2023 – Le développeur et éditeur de jeux vidéo astragon Entertainment, basé à Düsseldorf, et le studio de développement viennois Mi’pu’mi Games annoncent aujourd’hui leur partenariat pour le jeu Howl, un conte populaire tactique et narratif dans lequel les joueurs doivent délivrer les terres d’un fléau nommé la « peste hurlante ». astragon Entertainment prendra en charge l’édition de Howl pour une sortie prévue en 2023 sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une version démo est d’ores et déjà disponible sur PC via Steam .

« Nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec l’équipe extrêmement talentueuse de Mi’pu’mi Games. Avec Howl, les développeurs proposent une aventure féerique qui se distingue avant tout par des graphismes uniques et une histoire passionnante. Ce titre contribuera à diversifier notre vaste catalogue d’édition » – Julia Pfiffer, Co-CEO d’astragon Entertainment

« Nous avons trouvé en astragon Entertainment un partenaire d’édition de poids. Howl profitera des nombreuses années d’expérience d’astragon dans les domaines de la production, du marketing, de la distribution et de l’édition, et nous sommes impatients de travailler avec eux » – Martin Filipp, COO et Managing Director de Mi’pu’mi Games

Howl est un jeu tactique au tour par tour, dans lequel une prophétesse sourde doit survivre dans un monde affligé par une peste acoustique qui transforme la population en loups. Chaque mouvement doit être soigneusement planifié à l’avance pour vaincre vos adversaires. ​ Les graphismes de Howl sont créés à l’aide de « l’encre vivante », un style d’aquarelle fluide et dynamique qui illustre l’histoire au fur et à mesure que vous jouez. Les joueurs devront se frayer un chemin dans un monde de dark fantasy, combattre pour débarrasser le pays de la peste et aider l’héroïne à retrouver leur frère disparu.

Les caractéristiques principales de Howl :

Howl est prévu pour une sortie en 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.