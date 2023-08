Vous aimez les animaux ? Alors ce jeu n’est pas fait pour vous. Adore est un jeu d’action dans lequel nous capturons des bêtes pour les envoyer combattre à notre place. Ce Pokémon en temps réel est l’œuvre du studio indépendant brésilien Cadabra Games. Il est édité par QUByte Interactive que nous avons déjà vu sur la Nintendo Switch avec Undergrave, In Extremis DX, ou encore Head Over Heels. Le jeu est disponible sur toutes les consoles depuis le 3 août 2023 au prix de vingt euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Adore.

Un gameplay très addictif au début…

Nous avons tous un jour rêvé d’être le meilleur dresseur. Pokémon est un jeu si intemporel qu’il est compliqué d’être passé à côté. Et même si vous n’aviez pas eu de console pour jouer, il y avait les cartes, la série animée, les films…

Le monopole de Pokémon sur la chasse de monstre a duré pendant quasiment deux décennies. Malgré Digimon, la licence de Nintendo restait maîtresse en son royaume. Et puis, plus récemment, des jeux ont enfin réussi à faire un trou dans ce marché fermé. Nous pensons notamment à Yo-Kai Watch et à Temtem. Cependant, ces jeux restaient finalement assez proches de Pokémon en termes de gameplay et d’intention.

Adore est un jeu indépendant brésilien qui renouvelle entièrement le concept. Nous arrivons dans un monde où le Dieu tout puissant est mort, tué par une puissance maléfique. C’est à nous, Lukha, l’un de ses disciples, d’aller l’aider pour qu’il puisse renaître de ses cendres.

Cependant, ce n’est pas nous, avec nos bras menus et notre visage juvénile, qui allons-nous battre. Nous allons capturer des créatures et les envoyer faire le travail à notre place.

La grande différence par rapport aux jeux susmentionnés, c’est que le combat et même toute l’aventure se déroule en temps réel, et non en tour par tour. La prise en main est au début laborieuse mais pas si compliquée que ça.

Vous vous déplacez avec un joystick et vous choisissez la direction de vos créatures avec l’autre. Pour les invoquer, il vous faudra du mana qui se recharge avec le temps. Il suffira d’appuyer sur une de vos touches – « X », « Y », « B » et « A » – pour envoyer vos monstres dans la mêlée. Ces derniers lanceront leur attaque et repartiront une fois le travail terminé.

Comme vous êtes sur le champ de bataille, vous pouvez, comme vos créatures, perdre de la vie. Si l’une de vos créatures n’a plus de point de vie, vous pourrez toujours l’envoyer à l’action, mais vous vous prendrez les dommages qu’il reçoit. Vous retournez à la maison à chaque fois que vous n’avez plus de points de vie. Vous perdez votre argent et la plupart des ressources trouvées dans le donjon.

Vous pouvez capturer n’importe quelle créature que vous croisez sur votre route, même si vous l’avez déjà en double. Pour ça, en plus de gemmes – une ressource que vous trouverez dans les donjons – vous devrez vous placer devant elle et appuyer sur la gâchette de gauche. Une zone grisée s’affichera alors à l’écran et il faudra réussir à rester dedans pendant un certain temps pour capturer le monstre. À vous de bien jauger votre barre de vie pour ne pas mourir face aux attaques répétées de la créature face à vous.

Mais une progression bien trop lente…

Chaque monstre a une attaque, une capacité spéciale et un type. Il y a d’un côté les attaques physiques et les attaques à distance. Les capacités spéciales peuvent augmenter les attaques des monstres, leur vie, ou alors étourdir les adversaires.

Les classes, elles, nous permettent de faire des synergies. Nous utilisons l’essence que nous récupérons à la capture des monstres pour faire des combos. Nous allons par exemple donner la possibilité que notre monstre de type « bête » puisse attaquer plus puissamment au côté d’un monstre « nature ».

Le jeu est assez complet, car en plus de ça – et nous avons présenté seulement une partie – vous pourrez tenir des objets pour renforcer vos statistiques, cuisiner de la nourriture pour renforcer vos créatures, recevoir des bénédictions, etc.

Dans Adore, le terrain est créé de manière procédurale. Vous aurez plusieurs possibilités de donjons qui vous offrent des monstres mais aussi des récompenses différentes. À vous de voir si vous préférez suivre la quête principale ou bien continuer à monter vos monstres, synergies et objets.

Adore est un jeu qui est au début très addictif. Il y a une réelle appétence pour la chasse aux monstres et une envie très forte de découvrir la trentaine de créatures présentes sur le jeu. Le gameplay se présente aussi tellement complet et il y a toujours quelque chose à découvrir dans les premières heures.

Nous sommes subjugués par le gameplay à la fois accessible mais profond. Les attaques des monstres sont variées, et les compétences de chaque nous ouvrent une multitude de possibilités. Comment constituer notre équipe ? Est-ce que nous allons jouer uniquement sur la force ou alors plus en finesse ?

Ce gameplay novateur, avec lequel nous devons gérer notre personnage et les monstres que nous envoyons, est dynamique et vraiment intéressant. Une esquive par-là, un monstre par-ci, les combats revêtent un intérêt tout particulier au début de la partie.

Malheureusement, beaucoup d’éléments rendent le jeu beaucoup plus frustrant après quelques heures. La progression est loin d’être fluide. Notre capacité de stockage de monstres est très limitée, ce qui ne nous dérange pas, mais la manière de récupérer des gemmes pour agrandir ce stockage est aléatoire et répétitif. Globalement, nous devons répéter des donjons entiers pour trouver l’objet qui nous manque.

Un jeu qui finit par devenir répétitif

Ce détail s’applique à toutes les sphères du jeu. Besoin d’un ingrédient pour améliorer vos objets ? Quatre ou cinq donjons de quinze minutes. Besoin d’une clé pour trouver un coffre avec un monstre rare ? Quelques donjons encore…

Les monstres n’ont qu’une attaque. Cela ne nous dérange pas quand nous découvrons le jeu, mais ce détail devient beaucoup plus embêtant au fil de notre aventure. Après avoir répété cinq ou six donjons en répétant les mêmes attaques, les mêmes compositions, nous finissons par nous lasser.

De plus, pour ne pas arranger les choses, les créatures montent en niveau très lentement. Il nous a fallu plus de quatre heures pour amener nos monstres au niveau quatre. Après autant d’efforts pour trois niveaux, nous n’avons plus ni l’envie ni la force d’essayer de nouvelles compositions d’équipe.

Adore reste un jeu intéressant mais qui est un peu répétitif et qu’il faut faire sur de courtes sessions pour ne pas perdre son intérêt trop rapidement. Il ressemble un peu en ce sens aux jeux mobiles, où nous lançons une chasse de temps en temps avant de fermer le téléphone.

Le prix de vingt euros est intéressant, même si là encore, la répétitivité du gameplay fait que ce jeu aurait vraiment pu être une aventure de très haut niveau. Si vous trainez comme nous sur le jeu, vous en avez pour plus de dix heures.

Les graphismes sont intéressants, les cinématiques sont même très jolies. Il y a un vrai travail sur chacun des monstres et les donjons – même si eux aussi sont très répétitifs – sont agréables à l’œil.

La bande-son est sympathique mais elle souffre du même défaut que le reste du jeu. Le morceau rythmé par la guitare est vraiment très agréable et de très haut niveau, mais à force de se répéter, une certaine lassitude s’installe quand nous jouons.

Le portage du jeu est assez moyen. Outre l’absence de traduction qui nécessite un bon niveau d’anglais, le texte est beaucoup trop petit en mode portable. Il est vraiment compliqué de lire les dialogues et nous préférons la plupart du temps retourner en mode docké.

Conclusion 6.4 /10 Adore est un jeu d’action au gameplay complet et addictif. Malheureusement, la progression est trop saccadée et le jeu trop répétitif pour pouvoir apprécier pleinement ses mécaniques. Attention, Adore ne propose aucune traduction française. LES PLUS Un gameplay novateur

Un gameplay novateur Des monstres à capturer !

Des monstres à capturer ! De belles idées

De belles idées Addictif les premières heures

Addictif les premières heures Des graphismes intéressants

Des graphismes intéressants Une bande-son agréable

Une bande-son agréable Un bon rapport durée de vie / prix LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Un gameplay qui finit par être répétitif

Un gameplay qui finit par être répétitif Une bande-son qui finalement se répète

Une bande-son qui finalement se répète Une progression très lente

Une progression très lente Quatre heures pour faire augmenter son monstre de trois niveaux !

Quatre heures pour faire augmenter son monstre de trois niveaux ! Un portage assez moyen Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Portage 0