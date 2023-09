Le développeur Cold Symmetry a annoncé une étape importante pour leur jeu Mortal Shell.

Le jeu a été lancé en août 2020 sur de nombreuses consoles et est arrivé sur Nintendo Switch en décembre 2022. Pendant tout ce temps, Mortal Shell s’est vendu à un million d’exemplaires dans le monde entier. C’est assez bon pour une toute nouvelle IP et le développeur ne pouvait pas être plus heureux de cet accomplissement.

Pour fêter le million d’exemplaires vendus, l’équipe de développement a décidé de baisser le prix du jeu de 90 % pour le mois de septembre. Cela signifie qu’au lieu de payer les 30€ habituels, vous pouvez acheter Mortal Shell pour seulement 2,49€ jusqu’au 20 octobre 2023. N’oubliez pas que les joueurs Switch ont accès à Mortal Shell : Complete Edition, qui comprend l’extension Virtuous Cycle, qui modifie le jeu, le personnage jouable Hadern et la mise à jour de contenu Rotten Autumn.

Mortal Shell est un jeu d’action-RPG (notre test ici) qui met à l’épreuve votre santé mentale et votre résistance dans un monde en ruines. Vos adversaires n’ont aucune pitié, et votre survie exige une conscience, une précision et des instincts supérieurs. Possédez des guerriers disparus, traquez les sanctuaires cachés des dévots et affrontez des ennemis redoutables.