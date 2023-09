EA Sports FC 24 marque la première sortie de la série de football d’EA sans la marque FIFA. 30 ans après le premier jeu (le 15 décembre 1993), EA a décidé de ne plus travailler avec la FIFA à partir de maintenant pour une multitude de raisons, dont des frais de licence très élevés.

La fin de la collaboration entre EA et la FIFA signifie que les titres précédents de la franchise FIFA ne peuvent plus être vendus. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver des copies physiques des anciens titres de FIFA dans les magasins, mais pour ce qui est de l’aspect numérique, vous n’avez plus aucune chance. À partir d’aujourd’hui, EA a retiré tous ses titres FIFA des boutiques numériques, y compris l’eShop de la Nintendo Switch. Il ne reste qu’EA SPORTS™ FIFA 23 Nintendo Switch™ Édition Essentielle de listé sur l’eShop. Bien que les titres soient toujours listés sur le site web de Nintendo, l’option d’achat a été supprimée. C’est la même chose sur les autres consoles… la fin d’une époque.