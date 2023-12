Los Angeles, États-Unis, Saint-Ouen, France – 5 décembre 2023 : Skybound Games, iam8bit, le développeur Team Reptile et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie ce jour de Bomb Rush Cyberfunk en édition physique sur Nintendo Switch, Xbox One / Series X et Playstation 5.

Les fans de ce jeu indépendant basé sur la culture skater de la fin des années 90/début des années 2000 peuvent désormais se procurer l’édition physique du jeu, comprennant la cartouche standard non zonée, six autocollants graffiti en vinyle découpé et une illustration de couverture originale de Tan Zhi Hui.

Le monde de Bomb Rush Cyberfunk est le paradis des skateurs pour Red et le Bomb Rush Crew. Ils se battent contre des équipes rivales pour le contrôle des rues et affrontent les policiers pour revendiquer leurs convictions. Bomb Rush Cyberfunk propose un remix de la culture hiphop – graffitis, skate et rythmes entraînants – tandis que les joueurs skatent à travers les cinq principaux quartiers de New Amsterdam pour trouver des spots de graff, défier des bandes rivales, gagner du terrain, et bien plus encore pour devenir la meilleure équipe de graffeurs de la ville. À propos de Bomb Rush Cyberfunk : Team Reptile vous propose Bomb Rush Cyberfunk, un monde futuriste issu de l’imagination de Dion Koster, où des groupes de taggeurs équipés de propulseurs s’affrontent pour dominer les rues. Créez votre code et votre danse, graffez, collectionnez les beats, enchaînez les tricks et prenez le dessus sur la police pour marquer votre territoire dans la métropole de New Amsterdam. Red est un graffeur qui a perdu la tête et doit utiliser une prothèse cybernétique. À la recherche de ses racines, il se joint au crew Bomb Rush, composé de Tryce et Bel. Ensemble, ils décident de se rendre à All City pour devenir les plus grands taggeurs de toute la ville. Plus leur territoire s’agrandit, plus ils en apprennent sur ce qui est arrivé à Red, et à quel point son côté humain est lié à l’univers du graffiti. L’édition physique contient en bonus 6 autocollants de graffiti découpés. Caractéristiques principales : Explorez les 5 grands quartiers de la ville et graffez pour gagner de la réputation (REP). Vous en aurez besoin pour lancer des défis à vos rivaux.

Trouvez des membres pour votre équipe aux quatre coins de la ville. En explorant de nouvelles zones, vous trouverez aussi des motifs de graffiti, des couleurs pour vos tenues et de la musique à écouter sur votre téléphone.

Réalisez des figures de skate, de rollers ou de BMX grâce à un système unique qui fait appel à l’environnement. Prolongez vos combos avec des manuals, et améliorez votre score grâce à des tricks spéciaux.

Les gros combos rendent votre propulseur plus puissant : plus vous avez de style, plus vous allez vite !

Grâce à un système dynamique, la police militarisée monte en puissance à mesure que vous commettez vos actes de vandalisme.

Bomb Rush Cyberfunk est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Xbox One / Series X et Playstation 5.