Dans la caste des jeux rythmiques, peu de nouvelles licences arrivent à faire leurs bonhommes de chemin. Si Guitar Hero a eu un succès défiant tout pronostic, aujourd’hui la licence brille par son absence. On ne parle même pas de DJ Hero ou encore Band Hero qui ont disparu des radars. Était-ce un effet de mode qui s’est estompé avec le temps ? Peut-être. Cependant, la catégorie jeux de rythme existe toujours de son côté et des licences perdurent dans le temps, Hatsune Miku, Taiko No Tatsujin ou encore récemment Theatrhythm. Spin Rhythm XD, qui est le jeu qui nous intéresse, est un nouveau jeu de rythme qui vient poser sa pierre à l’édifice. Après sa sortie il y a quelques temps sur PC, le voilà qu’il débarque sur Switch, alors que vaut ce nouveau jeu musical ? Allez, il est temps de balancer le son.

Le fils caché de Guitar et DJ Hero

Spin Rhythm XD est comme son nom l’indique un jeu de rythme dont le but sera de suivre comme tous ses aînés le tempo de la musique. Ainsi à l’instar d’un Guitar Hero les notes iront de haut en bas et il sera de notre devoir de faire coïncider celles-ci avec notre roue colorée dont nous aurons le plein contrôle. C’est à ce moment-là que la célèbre franchise à la guitare va rencontrer son homologue à la platine. En effet, le contrôle de notre roue se fera à la manière d’une platine de DJ, il faudra la faire rouler afin de faire coïncider les bonnes couleurs avec les notes adéquates. Mais pas que, sinon vous vous doutez bien que le gameplay aurait été un poil trop simple. C’est donc pour cela qu’après avoir acquis le savoir ancestral du lancer de roue, il faudra acquérir celui d’appuyer sur les touches de couleur, puis plus tard de les maintenir tout en déplaçant la roue, la faire tourner dans un sens puis dans l’autre, voire même les deux sens. Bref, le gameplay est présent et vous donnera vraiment l’impression de jouer avec votre platine. D’ailleurs, s’il n’est pas possible ici d’utiliser une platine à la manière d’un DJ Hero, il sera cependant possible de se prendre pour un DJ en herbe en utilisant l’écran tactile de la Switch, pas évident au départ, mais diablement plaisant à force d’exercices. À noter que comme tout bon jeu de rythme, Spin Rhythm XD propose divers niveaux de difficulté. Au nombre de cinq et allant de facile à XD, l’équivalent de cauchemar en gros. Chaque niveau de difficulté mettra en place de nouvelles mécaniques de gameplay tout en augmentant la cadence du défilement des notes.

Moult options

En matière de gameplay, le jeu se montre accessible et exigeant à la fois. D’ailleurs en parlant d’accessibilité. Le titre est une véritable mine d’or, puisque l’on pourra absolument tout paramétrer. Changer la couleur, le temps d’affichage ou la taille des différents éléments à l’écran. Mais ce n’est pas tout, Spin Rhythm XD étant un jeu très flash, il sera déconseillé aux personnes les plus sensibles. Cependant, dans sa grande bonté d’accessibilité, le jeu permet de modifier tous ses paramètres afin de supprimer les flashs lumineux, changer les couleurs, supprimer des animations, bref, tout pour permettre à chaque joueur d’y trouver son confort.

Si jamais tous ses paramètres d’options ne vous suffisent pas, il sera toujours possible de paramétrer les autres aspects du jeu. Couleur du menu, animations parcourant l’écran, esthétique de la roue, avatar et encore plein d’autres choses. Spin Rhythm XD est votre jeu et vous le fait bien savoir.

La folie du scoring en rythme

Mais avant d’accéder à tous ses changements esthétiques, il faudra tout d’abord les mériter. Ce sera en jouant les morceaux avec pour but de faire le meilleur score que l’on augmentera ses points d’expérience. Oui, points d’expérience, nous ne sommes pas non plus dans un RPG, mais oui, il est possible d’augmenter son niveau de joueur. Pour cela, nous devons d’une part faire les meilleurs scores sur les pistes sonores, mais aussi débloquer des succès. Voilà de quoi augmenter encore plus la durée de vie du soft.

Soft qui proposera d’ailleurs une grosse soixantaine de pistes musicales. Il faudra bien sûr en débloquer pas mal en acquérant des clés. Une clé par morceau, trésor qui se débloquera en validant un morceau. Pour réussir une musique, il faudra valider les notes, si une faute est commise, notre barre de vie sur la droite descend, si elle se vide, c’est le game over. Fort heureusement, en réussissant à valider des notes, il est possible de faire remonter cette barre. Plus le niveau sera élevé, plus bien sûr, il sera difficile d’arriver jusqu’au bout, mais là est toute la magie du scoring, on en veut toujours plus et on cherchera toujours à aller plus loin dans les chiffres jusqu’au Perfect tant recherché.

Autant dire que la durée de vie du soft est immense, si débloquer toutes les pistes vous demandera seulement 2 bonnes heures en difficulté normale, il ne tiendra qu’à chacun d’expérimenter les autres niveaux de difficulté et ainsi aller toujours plus loin dans la folie des scores. D’ailleurs, en parlant de score, sachez qu’il sera possible d’une part de jouer jusqu’à 4 joueurs sur le même écran, mais aussi de tenter de monter dans le classement mondial.

Si l’on a déjà dit que le jeu était très flashy et coloré, nous n’avons pas encore précisé qu’il était beau et électrisant. Nous avons droit à toute une esthétique électro et à un univers cyber.

Enfin dernier point et pas des moindres, la bande-son. Cette dernière est l’élément essentiel de tout bon jeu de rythme. Là-dessus le jeu, encore une fois, ne loupe pas le coche et nous propose à l’image de ses graphismes cyber une playlist totalement électro. Cela ne pourra pas plaire à tout le monde, mais on peut dire qu’elle fait clairement le café et nous procure de très bonnes sensations.

Spin Rhythm XD est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch

Conclusion 8.3 /10 Spin Rhythm XD est un excellent jeu de rythme. Reprenant avec réussite le gameplay d’un Guitar Hero et d’un DJ Hero, le jeu arrive tout de même à se créer sa propre identité. Fort d’une playlist d’une bonne soixantaine de morceaux électro, la durée de vie saura être au rendez-vous pour qui voudra obtenir le score parfait. Si jouer en solo ne vous suffit pas, il sera toujours possible de jouer jusqu'à 4 sur le même écran et pourquoi pas même, de tenter de monter dans le classement mondial. Le jeu propose aussi toute une foule d’options afin de paramétrer son jeu comme on l’entend. Nous ne pouvons nous lasser d’essayer d’obtenir les meilleurs scores et espérons qu’une chose, encore plus de contenu. LES PLUS Une soixantaine de musiques

