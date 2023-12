La saga Trails arrive-t-elle à sa fin? C’est ce que le titre du prochain jeu de la série annoncé au Japon veut nous faire croire. Du moins, nous assisterons certainement à la conclusion de quelque chose dans The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria –. Alors que les fans s’attendaient à l’annonce d’un 3ème opus de Kuro no Kiseki, ou Trails through Daybreak dont nous attendons toujours la sortie du premier opus en occident, Falcom annonce leur nouvel opus célébrant les 20 ans de la saga Trails. Une saga qui a débuté en 2004 avec The Legend of Heroes: Trails in the Sky. Aucune plate-forme d’annoncé ni de date précise à ce jour, juste un vague 2024 au Japon, quelques éléments de lore et des images que nous laissons ci-dessous.

Concernant, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria:

« En 120X, tout sera fini » C’est par ces mots que C. Epstein, considéré comme le père de la révolution orbale, prophétisa la fin du continent de Zemuria. Alors que le jour X approche, une immense fusée orbale est sur le point d’être lancé à partir d’une grande base militaire de la région de Kunlun. « L’humanité franchira-t-elle les limites de l’atmosphère? »

”Que se trouve-t-il au confins du continent? »

« L’humanité fera-t-elle la lumière sur la nature du monde? » Alors que les yeux du monde entier est tourné sur ce qui semble être le plus gros projet jamais répertorié dans l’histoire, quelque part sur la zone technologique singulière d’Ored, des forces provenant des différents horizons du monde se rassemble, dont le jeune Spriggan. Cette seule voie tracé vers les cieux mènera-t-elle Zemuria vers un nouveau futur?

Ou alors… Acclamé par la construction de son monde élaboré et le développement épique de son scénario, la série Trails s’est désormais vendu à plus de 7.5 millions d’exemplaires. Commencé avec The Legend of Heroes: Trails in the sky puis continué à travers Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie et Trails through Daybreak, toutes ces histoires déroulés à travers le continent de Zemuria prend un tournant majeur et dramatique à travers cet opus 20ème anniversaire, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria.