La série Love Live! School Idol Project est un projet cross media rassemblant plusieurs studio allant du manga, à l’animation en passant par le jeu vidéo. Concernant le dernier domaine en question, à ce jour c’est surtout sur Smartphone que ça se passe avec l’éditeur Bushiroad ayant une certaine spécialisation avec les jeux de rythme sur mobile. Ainsi, en jeu vidéo, Love Live est une série de jeu de rythme avec une histoire narré sous forme de Visual Novel. La série s’est décliné en plusieurs saga avec différent groupe d’héroïne et différentes motivations à devenir School Idole. La 3ème saga Love Live! Nijigasaki Gakuen School Idol Doko-kai prépare son 6ème grand évènement live en cette année 2024. Lors de l’annonce de l’évènement avec l’annonce d’un nouveau film d’animation sur cette 3ème saga, Bushiroad en profite pour annoncer le développement d’un nouveau jeu pour la Nintendo Switch, un jeu de type Visual Novel, à défaut d’être un jeu de rythme. Une première vidéo est même disponible en attendant une date de sortie précise au Japon.

