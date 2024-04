Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Afterimage – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Amnesia: Collection – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Astria Ascending – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Away: Journey to the Unexpected – $2.54 (prix de base : $16.99)

– Blasphemous – $9.99 (prix de base : $19.99)

– BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $12.49 (prix de base : $49.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Blossom Tales II – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cat Quest – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $13.39 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $8.74 (prix de base : $14.99)

– Crymachina – $39.59 (prix de base : $59.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Double Dragon: Rise of the Dragons – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Double Kick Heroes – $7.69 (prix de base : $21.99)

– Dredge – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Fisti-Fluffs – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Foretales – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Freshly Frosted – $6.29 (prix de base : $9.99)

– Ghost of a Tale – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Gotta Protectors – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Graceful Explosion Machine – $3.20 (prix de base : $12.99)

– Gravity Circuit – $15.39 (prix de base : $21.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Iris and the Giant – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Kao the Kangaroo – $10.49 (prix de base : $29.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base : $48.00)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Monomals – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Moonlighter – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– NeuroVoider – $2.79 (prix de base : $13.99)

– Nidhogg 2 – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Nine Parchments – $4.59 (prix de base : $19.99)

– Not Tonight – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Paleo Pines – $20.99 (prix de base : $29.99)

– PictoQuest – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Pocket Academy – $3.96 (prix de base : $12.00)

– Project Highrise: Architect’s Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Puzzle Bobble Everybubble – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Revita – $11.04 (prix de base : $16.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– RPG Maker MV – $14.99 (prix de base : $49.99)

– RPG Time – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sail Forth – $13.35 (prix de base : $19.99)

– ScourgeBringer – $5.09 (prix de base : $16.99)

– Souldiers – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Space Invaders Forever – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Space Invaders Invincible Collection – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Sword of the Vagrant – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Teslagrad Power Pack Edition – $17.98 (prix de base : $29.98)

– The Alliance Alive HD Remastered – $14.99 (prix de base : $49.99)

– The Caligula Effect: Overdose – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – $39.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base : $12.99)

– The Oregon Trail – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Treachery in Beatdown City – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)