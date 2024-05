– Grande première pour Ankama qui sort un titre sur Nintendo Switch pour la première fois –

Roubaix, France –Le 21 MAI 2024- Ankama, développeur et éditeur de la licence transmédia à succès Wakfu (série TV, bande-dessinée, MMORPG), est heureux de confirmer la sortie de leur titre indie star One More Gate: A Wakfu Legend sur consoles Nintendo Switch dès maintenant.

Une aventure entre quêtes et conquêtes

Dans One More Gate, plongez au cœur de l’aventure aux côtés d’Oropo, un mystérieux Eliotrope, maître et fondateur de la Fratrie des Oubliés, une cohorte d’enfants divins abandonnés par leurs créateurs. Les aventuriers se retrouvent à jongler habilement entre trois types de cartes aux valeurs cruciales : Attaque, Défense et Boost. C’est en combinant ces éléments qu’ils forgeront des combos dévastateurs pour triompher de leurs adversaires.

Pour devenir plus forts, les joueurs pourront acheter des cartes et améliorer leurs ensembles de cartes en visitant le magasin de la ville. Là, ils auront aussi la possibilité de se reposer et de discuter avec des personnages hauts en couleur. En progressant de niveau en niveau, ils renforceront leur puissance pour s’assurer que chaque tentative soit utile. Enfin, une jauge spéciale appelée la jauge Wakfu débloquera un pouvoir suprême une fois à son maximum.

Fonctionnalités clés de One More Gate

– Découvrez l’univers du « Monde Des Douze » au travers d’Oropo

Traversez le portail et explorez des niveaux générés procéduralement. Choisissez le chemin le plus judicieux, combattez des créatures et participez à des évènements qui vous renforcent…ou pas !

– Gagnez en puissance et maîtrisez les pouvoirs du Wakfu

Énergie naturelle propre au Monde des Douze, vous devrez apprendre à utiliser la variation du flux à votre avantage si vous souhaitez gagner contre les créatures les plus redoutables !

– Rencontrez des personnages insolites et réalisez des quêtes

Une maître de dojo, une grand-mère culturiste…L’univers de One More Gate regorge de personnalités singulières qui vous proposeront d’effectuer des missions en échange de fabuleux butins.

– Collectionnez toujours plus de cartes et améliorez-les pour créer des combos destructeurs

Terrasser des monstres, ouvrir des coffres ou dépenser ses kamas auprès d’un marchand… Autant de manières d’étoffer votre deck à l’aide d’une quarantaine de cartes disponibles dans le jeu. Plus d’une centaine seront disponibles dès la sortie officielle du jeu!

– Chaque run est unique

Gemmes aux pouvoirs insoupçonnés, bénédictions (ou malédictions) divines…De nombreux secrets qui ne demandent qu’à être découverts vous attendent ! Prêt à passer de l’autre côté ?