Max Caulfield revient dans Life Is Strange: Double Exposure, une nouvelle affaire de meurtre surnaturelle développée par Deck Nine Games. Le jeu sera disponible le 29 octobre 2024 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, et PC, avec une sortie sur Nintendo Switch prévue à une date ultérieure.

Développé par Deck Nine Games, Life Is Strange: Double Exposure est un nouveau mystère de meurtre surnaturel qui captivera aussi bien les nouveaux joueurs que les fans de longue date. La sortie de Life Is Strange: Double Exposure sur Nintendo Switch est prévue après le 29 octobre 2024.

Le jeu sera disponible en trois éditions : Standard, Deluxe et Ultimate.

Max Caulfield, photographe en résidence à l’université prestigieuse de Caledon, découvre sa nouvelle amie proche, Safi, morte dans la neige, assassinée. Pour la sauver, Max tente de remonter le temps, un pouvoir qu’elle n’a pas utilisé depuis des années… mais elle ouvre plutôt une ligne temporelle parallèle où Safi est toujours en vie, et toujours en danger. Max réalise que le tueur va frapper à nouveau dans les deux versions de la réalité. Seule Max peut naviguer entre les lignes temporelles pour résoudre le mystère et empêcher le meurtre de se reproduire.