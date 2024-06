Saint-Ouen, France – 25 juin 2024 – Atari, le développeur Digital Eclipse et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer une nouvelle édition pour Atari 50: The Anniversary Celebration, enrichie de nouveaux contenus, jeux, interviews et prototypes. Cette Expanded Edition sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 le 25 octobre 2024.

Cette nouvelle édition est une version étendue de l’expérience de musée interactif et compilation de jeux paru en 2022 célébrant le 50e anniversaire de la marque Atari et de son héritage. Cette édition augmentée ajoute deux nouvelles frises chronologiques et 39 jeux à la rétrospective jouable d’Atari : il y a maintenant plus de 140 jeux classiques jouables, y compris des prototypes récemment sauvés et inédits, et d’autres perles rares, 13 nouveaux segments d’interviews exclusives avec des acteurs clés de l’industrie des jeux, et de nouveaux segments sur l’histoire de marques emblématiques telles que l’Intellivision de Mattel et Stern Electronics !

Pour célébrer cette extension du « musée numérique Atari », une édition Deluxe avec Steelbook sera également disponible sur Nintedo Switch à la même date.

En plus du jeu physique, Atari 50 : The Anniversary Celebration – Expanded Steelbook Edition comprendra les éléments exclusifs suivants :

Steelbook « Expanded Edition »

3 marquee de bornes d’arcade Atari miniatures

3 cartes artistiques recto-verso de qualité supérieure de jeux Atari 2600

Réplique de la carte de visite d’Al Alcorn

Le tout présenté dans un fourreau collector

À propos de Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition : Atari et le développeur Digital Eclipse sont fiers de présenter une expansion significative de leur sortie acclamée de 2022, Atari 50: The Anniversary Celebration. Cette nouvelle version, intitulée « Atari 50: The Anniversary Celebration – Expanded Edition » inclut la version originale et ajoute deux nouvelles chronologies ainsi que 39 jeux à la rétrospective jouable d’Atari.

La chronologie « Le Monde Plus Large d’Atari », qui comprend 19 jeux jouables et huit segments vidéo, plonge profondément dans les histoires de l’histoire d’Atari, montrant comment Atari a continué d’influencer les créateurs et les fans au fil des décennies. De nouvelles interviews, des publicités vintages, des artefacts historiques, et bien plus encore ont été recherchés et présentés avec le style signature de Digital Eclipse. Les points forts de la nouvelle chronologie incluent une exploration approfondie du robot-blasting Berzerk de Stern Electronics; des innovations inhabituelles et sous-appréciées ainsi que des joyaux cachés de la fin des années 1980; un coup de projecteur sur l’artiste Evelyn Seto, qui a contribué à la création du logo iconique « Fuji » d’Atari; Al Alcorn, le créateur de Pong, expliquant la naissance de Breakout; et une exploration du rôle des fans dans la découverte de prototypes non publiés, la création de jeux « homebrew » et la préservation de l’histoire d’Atari.

La chronologie « La Première Guerre des Consoles » , qui comprend 20 jeux jouables et une demi-douzaine de segments vidéo, raconte l’histoire de la première grande guerre des consoles dans l’industrie du jeu vidéo entre l’Atari 2600 et l’Intellivision de Mattel. L’équipe de Digital Eclipse propose une exploration de la rivalité, y compris la décision quixotique de Mattel de créer des jeux pour l’Atari 2600 concurrent. Les points forts incluent une sélection de jeux M Network, dont certains favoris des fans; un mélange de jeux de sport Atari et M Network, ainsi que quelques prototypes rares de l’Atari 2600 et 5200. Les nouvelles interviews incluent l’ancien directeur de jeu d’Intellivision Don Daglow, la programmeuse M Network Jane Terjung, David Crane et Garry Kitchen d’Activision, le programmeur homebrew Dennis Debro, et les historiens Leonard Herman et Mike Mika.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition sera disponible en édition physique Standard sur Nintendo Switch et Playstation 5, ainsi qu’en édition physique Deluxe sur Nintendo Switch le 25 octobre 2024.