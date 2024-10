Darkrai est un Pokémon rapide adepte du corps à corps dont le talent, Mauvais Rêve, lui permet d’infliger des dégâts sur la durée aux Pokémon adverses endormis proches. Les dégâts infligés par ce talent ne réveillent pas les Pokémon adverses. De plus, les Pokémon adverses affectés par les effets de ce talent subissent davantage de dégâts lors de la prochaine attaque.

Si vous ou les membres de votre communauté souhaitez jouer Darkrai, merci de nous le faire savoir : nous pourrons vous fournir des codes sous réserve de disponibilité.

Attrapez des Pokémon apparaissant exclusivement dans une seule version du jeu afin de compléter votre Pokédex

Préparez-vous à affronter des Pokémon difficiles à trouver ! Du vendredi 18 octobre 2024 à 00:00 UTC au dimanche 20 octobre 2024 à 23:59 UTC, Dolman, Bekaglaçon, Carmadura et Malvalame apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal 5 étoiles de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Les Pokémon habituellement exclusifs à une version du jeu qui apparaîtront dans ces raids Téracristal spéciaux posséderont divers types Téracristal et pourront être croisés à la fois dans Pokémon Écarlate et dans Pokémon Violet durant cet évènement. Préparez-vous bien et profitez-en pour remplir votre Pokédex de Paldea !

Informations sur les raids Téracristal évènementiels