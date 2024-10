22 octobre 2024 : Skybound Games, le développeur Red Hook Studios et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer la disponibilité dès aujourd’hui de l’édition physique de Darkest Dungeon II pour PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch. Pour célébrer cette nouvelle, Skybound Games a partagé un trailer présentant les éditions physiques.

A propos de Darkest Dungeon II

Darkest Dungeon II est un road trip des damnés au tour par tour. Formez un groupe, équipez votre diligence et partez à travers le paysage en décomposition dans une quête ultime pour éviter l’apocalypse. Les plus grands dangers que vous rencontrerez, cependant, pourraient venir de l’intérieur…

La suite de Darkest Dungeon, acclamé par la critique, propose de nouveaux graphismes en 3D dans le style caractéristique du jeu, une nouvelle structure de voyage basée sur la course, une version améliorée du système de combat innovant au tour par tour, quatorze héros jouables, cinq régions, cinq boss de fin et un centre de méta-jeu (« L’autel de l’espoir ») avec des améliorations permanentes étendues. Darkest Dungeon II a été lancé en Early Access sur l’Epic Games Store en octobre 2021 et a connu une cadence régulière de mises à jour majeures de contenu et de fonctionnalités depuis que Red Hook a amélioré le jeu à l’aide des commentaires de ses clients. Le premier DLC, The Binding Blade, est sorti le 11 décembre 2023 et le jeu complet a été lancé numériquement sur consoles le 15 juillet 2024, avec des critiques favorables.

Du nouveau contenu bientôt disponible !

Darkest Dungeon II recevra encore plus de contenu dans les mois à venir ! Disponibles d’abord en version numérique pour les joueurs PC et Mac à la fin de 2024, les mises à jour gratuites et payantes suivantes arriveront sur consoles au début de 2025, et seront alors mis à disposition des possesseurs de l’édition physique du jeu.

Une énorme mise à jour GRATUITE introduit un tout nouveau mode de jeu autonome, appelé Kingdoms. Ce modemet les joueurs au défi de défendre leur royaume contre les incursions de nouvelles factions ennemies. Parcourez le pays à bord de votre diligence, améliorez vos auberges et affrontez le boss final. Kingdoms sera publié sous forme de modules thématiques, chacun représentant une menace différente. Le premier, Hunger of the Beast Clan, verra les joueurs lutter contre l’assaut impitoyable d’hommes-bêtes putrides et voraces.

En parallèle, le deuxième DLC payant de Darkest Dungeon II, Inhuman Bondage, sera également disponible. Ce DLC introduit les Catacombes, une mini-région à haut risque mais forte récompense, où les joueurs affronteront une nouvelle faction d’ennemis visqueux. Inhuman Bondage marque également le retour de l’Abomination ! Ce nouveau héros jouable est doté d’une mécanique de combat unique, lui permettant de se transformer en une monstrueuse créature – au risque de voir son stress augmenter dangereusement !