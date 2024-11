Nous avons eu le plaisir d’interviewer quelques minutes Toshihiro Kondo, Président de Falcom, dans le cadre des sorties de Trails through Daybreak II et Ys X:NORDICS.

Vous pouvez découvrir l’interview sur notre chaine Youtube et notre TikTok.

Toshihiro Kondo est le président de Nihon Falcom, une entreprise japonaise fondée en 1981 et connue pour ses jeux de rôle (JRPG) à longue durée de vie, notamment les séries The Legend of Heroes et Ys. Kondo a rejoint Falcom en 1998 en tant que développeur web, une entrée atypique pour un futur président de studio de jeux vidéo. Son dévouement et sa passion l’ont rapidement fait progresser au sein de l’entreprise, où il est devenu président en 2007.

Sous la direction de Kondo, Falcom a vu une expansion notable de ses jeux en Occident. Il a été l’un des principaux artisans de la stratégie d’ouverture de Falcom vers les marchés étrangers, permettant aux séries emblématiques de l’entreprise de devenir plus accessibles aux fans internationaux. Il a aussi œuvré pour renforcer l’univers riche et complexe des jeux Falcom, notamment dans The Legend of Heroes, connue pour ses récits profonds et ses personnages bien développés.

Kondo est également très impliqué dans la production des jeux eux-mêmes, et il se considère davantage comme un créatif que comme un dirigeant. Il participe activement à la conception et au développement des titres, travaillant de près avec ses équipes pour maintenir la qualité des récits et des mécaniques de gameplay. Sa vision est centrée sur la création d’univers immersifs et la mise en avant de personnages attachants et authentiques, un aspect qui caractérise profondément les titres Falcom et qui a permis de fidéliser de nombreux fans.