ENFIN !

Atari est ravi d’annoncer que RollerCoaster Tycoon® Classic sera disponible sur Nintendo Switch le 5 décembre, portant pour la première fois le célèbre simulateur de parc d’attractions sur les consoles de génération actuelle.

RollerCoaster Tycoon Classic combine les meilleures fonctionnalités des deux premiers jeux de la série : RollerCoaster Tycoon® et RollerCoaster Tycoon® 2. Rempli de contenu, ce jeu a conquis les joueurs depuis sa première sortie en 1999, leur permettant de concevoir et construire des montagnes russes et des attractions, d’aménager leur parc et de le gérer.

« Les fans de RollerCoaster Tycoon Classic espéraient une version Switch, et nous sommes ravis de la leur proposer », a déclaré Ethan Stearns, vice-président de l’édition de jeux chez Atari. « Nos partenaires de Graphite Lab ont fait un travail incroyable pour adapter les contrôles détaillés basés sur le clavier de RCT Classic aux commandes des manettes. »

La sortie de RollerCoaster Tycoon Classic sur Switch est la cerise sur le gâteau d’une année chargée pour la franchise. En mars 2024, Atari a lancé une célébration sur un an pour le 25ᵉ anniversaire de la création visionnaire de Chris Sawyer. Depuis, Atari a sorti une gamme de produits dérivés et de vêtements RollerCoaster Tycoon, relancé RCT Classic sur Android, introduit des extensions majeures pour le jeu mobile RCT Touch, et acquis RCT 3 de Frontier pour réunir ce titre clé avec le catalogue de la franchise.

« Amener RollerCoaster Tycoon Classic sur la Switch, avec sa base d’installation massive, est une opportunité de reconquérir d’anciens joueurs, d’offrir une nouvelle plateforme de qualité aux joueurs actifs et de toucher une nouvelle génération de joueurs qui vont maintenant découvrir la franchise sur Switch. »