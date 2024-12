orgelina est prête à rendre tout le monde marteau dans Pokémon UNITE ! Ce Pokémon de type Fée et Acier est la dernière évolution de Forgerette, qui a été récemment découvert dans la région de Paldea. Bien que l’ennemi juré de Forgelina, Corvaillus, soit quant à lui absent de la sélection de combattants de Pokémon UNITE, plusieurs autres cibles sont sur le point de faire connaissance avec cette terreur rose ! Quel que soit l’adversaire, le Pokémon Marteau est déterminé à s’imposer dans les combats de l’Île d’Æos. Vous commencerez chaque match avec l’adorable Forgerette, avant d’évoluer en Forgella, puis en l’incroyablement puissante Forgelina en un rien de temps.

Vous pouvez obtenir le permis Unité pour Forgelina, Pokémon Polyvalent adepte du combat rapproché, en échange de 13 000 Pièces Æos ou de 790 Gemmes Æos dans la boutique du Bureau des Combats Unité. Forgelina pourra uniquement être obtenue contre des Gemmes Æos pendant les sept premiers jours suivant son arrivée. Poursuivez la lecture de cet article pour en savoir plus sur le Pokémon Marteau avant de broyer vos adversaires sur l’Île d’Æos.

Les fondamentaux de Forgelina

Talent : Brise Moule

Ce Pokémon inflige davantage de dégâts aux Pokémon adverses protégés par un bouclier. Chaque fois que ce Pokémon touche des Pokémon de l’équipe adverse avec des capacités ou des attaques de base renforcées, son marteau devient plus puissant et son Attaque augmente (jusqu’à un maximum de 60 fois). De plus, une fois le marteau renforcé 20, 40, et 60 fois, Éclate-Roc, Marteau Mastoc et Anti-Air sont renforcés.

Attaque de base

En évoluant, ce Pokémon voit la taille de son marteau et la portée de ses attaques de base augmenter. Chaque fois qu’un certain temps s’est écoulé, la prochaine attaque de base est renforcée : elle inflige davantage de dégâts et soigne les PV du lanceur. Quand ce Pokémon est touché par l’attaque de base d’un Pokémon adverse, le délai de récupération de cette attaque renforcée est réduit.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Vent Féérique

Forgerette déclenche un Vent Féérique dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés et leur applique un effet ralentissant.

Éclate-Roc

Forgerette abat son marteau de toutes ses forces, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et les empêche d’agir. Plus le marteau est puissant, plus la zone d’effet est grande.

Capacités au niveau 5

Marteau de Glace

Forgella bondit dans la direction indiquée et abat son marteau glacé, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet, leur applique un effet ralentissant et réduit leur Attaque et Attaque Spéciale pendant une courte durée. La capacité Marteau de Glace peut être améliorée pour réduire encore plus l’Attaque et l’Attaque Spéciale des Pokémon adverses touchés.

Larcin

Augmente la vitesse de déplacement de Forgella pendant une courte durée. Quand Forgella se déplace en direction d’un Pokémon adverse affecté par des contrôles de foule, sa vitesse de déplacement augmente davantage. De plus, quand Forgella inflige des dégâts à un Pokémon adverse avec sa prochaine attaque de base, elle vole à son profit une partie de la Défense et de la Défense Spéciale du Pokémon touché pendant une courte durée. La capacité Larcin peut être améliorée pour augmenter la quantité de Défense et de Défense Spéciale volée.

Capacités au niveau 7

Marteau Mastoc

Forgelina accumule de la puissance avant d’abattre son marteau, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’effet et les projette dans les airs. Plus la puissance accumulée est grande, plus la durée de projection dans les airs et les dégâts infligés sont importants. Plus le marteau est puissant, plus la zone d’effet est grande. La capacité Marteau Mastoc peut être améliorée afin de réduire son délai de récupération.

Anti-Air

Forgelina accumule de la puissance, puis utilise son marteau pour projeter une pierre dans les airs dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d’impact de la pierre et leur applique un effet ralentissant. Plus la puissance accumulée est grande, plus la pierre est projetée loin. Plus le marteau est puissant, plus la pierre est projetée loin. La capacité Anti-Air peut être améliorée afin de réduire son délai de récupération.

La capacité Unité de Forgelina : Marteau Smackeur

Forgelina envoie des bisous tout doux aux Pokémon de l’équipe adverse indiqués et aux Pokémon proches, ce qui les rend incapables d’agir pendant une courte durée. Si cette capacité est réutilisée, Forgelina frappe avec son marteau dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés.

Analyse de la méta

Puissante contre : Leuphorie

Le talent Brise Moule de Forgelina fait d’elle l’atout parfait pour contrer les équipes qui comptent Leuphorie dans leurs rangs. L’une des plus grandes forces de Leuphorie est son aptitude à protéger ses alliés avec des boucliers à l’aide de Rune Protect ou sa capacité Unité Aide Euphorique, qui les maintient en bonne santé et leur permet de rester en combat. Puisque le talent Brise Moule de Forgelina renforce les dégâts infligés aux Pokémon protégés par des boucliers, il permet de neutraliser efficacement ces derniers en pulvérisant leurs défenses. Ainsi, si vous observez une recrudescence inhabituelle de Pokémon pouvant générer des boucliers, vous aurez tout intérêt à partir au combat avec Forgelina !

Vulnérable contre : Miraidon

Marteau de Glace et Larcin de Forgelina sont deux puissantes capacités qui lui permettent de combattre au corps à corps ses adversaires. Cependant, si Miraidon lance un Rayon Chargé avec une portée maximale, les choses se compliquent énormément pour le Pokémon Marteau. Il est recommandé aux joueurs et joueuses de Forgelina d’opter pour Anti-Air afin de poursuivre les Attaquants à distance comme Miraidon. Néanmoins, il est possible qu’une action coordonnée avec vos alliés pouvant infliger des contrôles de foule, combinée à la capacité Marteau Mastoc de Forgelina, soit plus fructueuse pour venir à bout du Pokémon Paradoxe.