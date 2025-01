Bushcraft Simulator, un nouveau jeu de survie avec des éléments de roguelike, arrive sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Le joueur se retrouvera dans une forêt sauvage, où il devra démontrer ses talents de bushcraft et de survie. Bushcraft Simulator devrait se distinguer par son réalisme et son gameplay varié et équilibré. Le simulateur renvoie à des jeux comme Green Hell et The Forest, mais devrait en même temps proposer un certain nombre de solutions et de mécanismes qui lui sont propres. La date de sortie sera révélée ultérieurement.