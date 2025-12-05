Les promotions spéciales pour le Black Friday sont terminées et nous repassons à une semaine creuse. Nous avons tout de même trouvé quelques petites pépites pour tous les retardataires qui n’ont pas pu profiter des soldes de ces dernières semaines !

BROK the InvestiGator

7,99€ au lieu de 24,99€

Nous commençons avec un « classique » de la scène indé : BROK the InvestiGator est en promotion sur l’eShop à seulement 7,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 22 décembre.

BROK the InvestiGator est un jeu assez original qu’on pourrait nommer de « punch’n’click ». Dans ce jeu étonnant, vous avez le choix. Soit vous décidez de résoudre l’enquête en utilisant vos méninges, soit vous choisissez la force et frapper tout le monde ! C’est un concept très amusant mais à la fois réussi. Notre testeur lui a mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

The Knight Witch

3,99€ au lieu de 19,99€

Un beau titre pour seulement quatre euros : c’est ce que propose The Knight Witch, disponible sur l’eShop jusqu’au 19 décembre à 3,99€ au lieu de 19,99€.

Mélange astucieux de metroidvania et shoot ’em up, The Knight Witch est un magnifique titre, à la difficulté relevée mais jamais décourageante. Même si nous avions voulu avoir plus de contenu à sa sortie, ça reste une magnifique pépite qui vous tiendra en haleine pendant une dizaine d’heures pour seulement quatre euros ! Notre testeur avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Children of Morta

3,29€ au lieu de 21,99€

Nous recommandons très régulièrement ce titre (la dernière fois c’était en octobre) : Children of Morta est actuellement sur l’eShop à 3,29€ au lieu de 21,99€ ! La promotion dure jusqu’au 24 décembre.

Children of Morta est un action RPG roguelike qui offre un contenu généreux avec un gameplay addictif, nerveux, et facile à prendre en main. En plus de ça, le jeu possède une histoire familiale touchante qui a réussi à chavirer le cœur de notre testeuse. Nous lui avions mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

1,99€ au lieu de 19,99€

Rogue Heroes: Ruins of Tasos est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 19 décembre.

Toujours dans les jeux à petit prix, Rogue Heroes: Ruins of Tasos vous ravira certainement. Ce roguelite dans l’univers Zelda est un superbe jeu qui vous captivera pendant (au minimum) une dizaine d’heures ! Pour deux euros, c’est une belle affaire. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 9 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Mr. DRILLER DrillLand

1,99€ au lieu de 19,99€

Nous terminons avec ce titre lui aussi disponible à très bas prix. Mr. DRILLER DrillLand est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 décembre.

Mr. DRILLER DrillLand signait à l’époque (2020) le retour d’un titre déjà fortement apprécié par les joueurs (première sortie en arcade en 1999). Ce puzzle game est fun, seul ou à plusieurs, addictif, et à deux euros, il ne représente pas un grand risque pour votre porte-monnaie ! Notre testeuse avait adoré à l’époque, bien qu’elle regrettait aussi sa faible durée de vie (environ quatre heures). Elle avait mis la note de 7,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.