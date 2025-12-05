Les promotions spéciales pour le Black Friday sont terminées et nous repassons à une semaine creuse. Nous avons tout de même trouvé quelques petites pépites pour tous les retardataires qui n’ont pas pu profiter des soldes de ces dernières semaines !
BROK the InvestiGator
Nous commençons avec un « classique » de la scène indé : BROK the InvestiGator est en promotion sur l’eShop à seulement 7,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 22 décembre.
BROK the InvestiGator est un jeu assez original qu’on pourrait nommer de « punch’n’click ». Dans ce jeu étonnant, vous avez le choix. Soit vous décidez de résoudre l’enquête en utilisant vos méninges, soit vous choisissez la force et frapper tout le monde ! C’est un concept très amusant mais à la fois réussi. Notre testeur lui a mis la note de 8,4 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
The Knight Witch
Un beau titre pour seulement quatre euros : c’est ce que propose The Knight Witch, disponible sur l’eShop jusqu’au 19 décembre à 3,99€ au lieu de 19,99€.
Mélange astucieux de metroidvania et shoot ’em up, The Knight Witch est un magnifique titre, à la difficulté relevée mais jamais décourageante. Même si nous avions voulu avoir plus de contenu à sa sortie, ça reste une magnifique pépite qui vous tiendra en haleine pendant une dizaine d’heures pour seulement quatre euros ! Notre testeur avait mis la note de 8,3 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
Children of Morta
Nous recommandons très régulièrement ce titre (la dernière fois c’était en octobre) : Children of Morta est actuellement sur l’eShop à 3,29€ au lieu de 21,99€ ! La promotion dure jusqu’au 24 décembre.
Children of Morta est un action RPG roguelike qui offre un contenu généreux avec un gameplay addictif, nerveux, et facile à prendre en main. En plus de ça, le jeu possède une histoire familiale touchante qui a réussi à chavirer le cœur de notre testeuse. Nous lui avions mis la note exceptionnelle de 9,2 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
Rogue Heroes: Ruins of Tasos
Rogue Heroes: Ruins of Tasos est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 19 décembre.
Toujours dans les jeux à petit prix, Rogue Heroes: Ruins of Tasos vous ravira certainement. Ce roguelite dans l’univers Zelda est un superbe jeu qui vous captivera pendant (au minimum) une dizaine d’heures ! Pour deux euros, c’est une belle affaire. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 9 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
Mr. DRILLER DrillLand
Nous terminons avec ce titre lui aussi disponible à très bas prix. Mr. DRILLER DrillLand est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ jusqu’au 14 décembre.
Mr. DRILLER DrillLand signait à l’époque (2020) le retour d’un titre déjà fortement apprécié par les joueurs (première sortie en arcade en 1999). Ce puzzle game est fun, seul ou à plusieurs, addictif, et à deux euros, il ne représente pas un grand risque pour votre porte-monnaie ! Notre testeuse avait adoré à l’époque, bien qu’elle regrettait aussi sa faible durée de vie (environ quatre heures). Elle avait mis la note de 7,3 sur 10.
Vous pouvez lire notre test ici.
