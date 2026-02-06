Après une semaine de pause forcée, où les promotions étaient si pauvres que nous ne pouvions pas décemment faire une sélection, nous voici de retour pour le rendez-vous hebdomadaire ! Au programme pour cette semaine, nous avons de très belles pépites à des prix certes pas incroyables, mais qui restent intéressants au vu de la qualité des jeux !

1000xRESIST

12,99€ au lieu de 19,99€

Une claque. Il n’y a pas d’autres mots pour désigner 1000xRESIST, disponible en promotion sur l’eShop à 12,99€ au lieu de 19,99€ (-35%) jusqu’au 24 février.

1000xRESIST est une expérience narrative dans un univers de science-fiction. Vous incarnez l’observatrice, une sorte de « déesse » qui est chargée, comme son nom l’indique, d’observer les événements qui ont mené Iris, à être la seule survivante d’une épidémie mondiale. Avec une écriture poignante, 1000xRESIST est l’une des meilleures expériences narratives qui existent sur Nintendo Switch, et en plus, le jeu est traduit en français depuis quelques mois ! Nous lui avions mis la note de 8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

StormEdge

8,24€ au lieu de 14,99€

Passons maintenant à StormEdge, qui passe sur l’eShop de 14,99€ à 8,24€ (-45%) jusqu’au 4 mars !

StormEdge est un très bon roguelike d’action qui réussit à se démarquer de la production actuelle pourtant très chargée. Avec un système de combat innovant, plusieurs personnages aux styles différents et une belle progression, ce jeu promet de belles heures de jeu (même si la répétitivité liée au roguelike peut lasser aussi). Notre testeur lui a mis la note de 7,8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Cursed to Golf

1,99€ au lieu de 19,99€

Un prix vraiment bas. Cursed to Golf est sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 19,99€ (-90%) jusqu’au 28 février.

Ce jeu est une vraie pépite indépendante que nous recommandons chaudement. Cursed to Golf réussit habilement à mélanger deux genres de jeux qui semblaient totalement hétéroclites. D’un côté nous avons le roguelike, de l’autre le jeu de golf. Ce duo fonctionne et notre testeur lui avait d’ailleurs mis la note de 8,7 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.

Capcom Fighting Collection 2

25,99€ au lieu de 39,99€

Voici une promotion qui peut attirer les nostalgiques ! Capcom Fighting Collection 2 est disponible sur l’eShop à 25,99€ au lieu de 39,99€ (-35%) jusqu’au 26 février.

Capcom Fighting Collection 2 propose huit jeux sortis au début des années 2000. Même si les jeux en 3D ont assez mal vieilli, nous avons une compilation de qualité, avec des jeux de combat réussis. Ce titre est parfait pour les nostalgiques, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir des jeux de qualité de l’époque. Notre testeur lui avait mis la note de 8,6 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Lost in Random: The Eternal Die

14,99€ au lieu de 24,99€

Nous terminons avec ce titre sorti l’année dernière. Lost in Random: The Eternal Die s’affiche sur l’eShop à 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%) jusqu’au 28 février !

Lost in Random: The Eternal Die est un roguelike nerveux et maîtrisé qui se permet même d’avoir une sublime direction artistique ! Même si le jeu affiche parfois quelques baisses de framerate, nous avons tout de même une belle expérience au gameplay soigné, le tout avec une belle durée de vie. Notre testeur lui avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.