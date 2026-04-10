Les promotions du printemps continuent de fleurir sur notre Nintendo eShop. Certaines belles offres de la semaine dernière sont par ailleurs encore disponibles. N’hésitez pas à regarder au cas où ! Pour cette sélection hebdomadaire, nous vous proposons une liste avec énormément de « AAA » à des prix intéressants !

Street Fighter 6 (Nintendo Switch 2)

19,99€ au lieu de 39,99€

Alerte auto-promotion ! Nintendo-Town fête ses 24 ans. À l’occasion, nous organisons plusieurs tournois dont un tournoi Street Fighter 6 (crossplatform) qui aura lieu ce samedi 11 avril (lien d’inscription). Une parfaite occasion pour profiter pleinement de cette promotion où Street Fighter 6 passe sur l’eShop de 39,99€ à 19,99€ (-50%) jusqu’au 16 avril.

Street Fighter 6 est un des titres de la Nintendo Switch 2. Malgré ces mécaniques « free-to-play », Capcom offre sur cette console la quintessence du jeu de combat, avec des mécaniques vraiment soignées, un casting varié, et plus généralement, un plaisir manette en main instantané. Notre testeur lui avait mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

14,79€ au lieu de 39,99€

Alors que le troisième opus est sorti récemment, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est actuellement disponible sur l’eShop à 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%) jusqu’au 16 avril.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin est un spin-off de la licence culte dans lequel vous élevez les créatures afin de les envoyer au combat. Ce JRPG n’est pas exempt de défauts mais il reste quand même une expérience de très très haute qualité. Nous l’avions noté 8,2 sur 10 à sa sortie !

Vous pouvez lire notre test ici.

PATAPON 1+2 REPLAY

19,79€ au lieu de 29,99€

Nous enchaînons avec une première promotion pour un jeu sorti en juillet 2025 ! PATAPON 1+2 REPLAY est disponible sur l’eShop à 19,79 au lieu de 29,99€ (-34%) jusqu’au 20 avril !

PATAPON 1+2 REPLAY est le retour de deux classiques originellement sortis en 2007 et 2008. Si vous êtes nostalgiques ou que vous voulez découvrir cet étonnant jeu mélangeant le rythme et la stratégie, alors n’hésitez pas. Cette compilation, en plus d’offrir des options d’accessibilité, a un gameplay toujours aussi efficace malgré les années. Notre testeur lui a mis la note de 7,8 sur 10.

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Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition

9,59€ au lieu de 59,99€

Voici un monument du JRPG en promotion. Le jeu est disponible sur l’eShop à 9,59€ au lieu de 59,99€ jusqu’au 20 avril.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition est le deuxième opus de cette magnifique licence. Avec des musiques composées par l’iconique Joe Hisaishi (compositeur pour Hayao Miyazaki, notamment), cette expérience réussit à s’imposer comme l’un des meilleures JRPGs de ces dernières années. Avec un contenu dantesque, cette version contient aussi 3 DLCs qui allongent la durée de vie. Notre testeur lui a mis la note de 9,1 sur 10.

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Enter the Gungeon

2,99€ au lieu de 14,99€

Nous terminons avec un jeu un poil plus indépendant : Enter the Gungeon est disponible sur l’eShop à 2,99€ au lieu de 14,99€ jusqu’au 18 avril.

Pour être honnêtes, nous adorons Enter the Gungeon. C’est un twin-stick shooter roguelike difficile au début (à l’époque, nous avions même abandonné), mais terriblement addictif. Il y a énormément d’armes, de possibilités et le jeu est une belle réussite. Notre testeur, lui, avait mis la note de 8,5 sur 10 à sa sortie.

Vous pouvez lire notre test ici.