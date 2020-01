Smoker en vidéo dans One Piece Pirate Warriors 4

Décidément très actif en ce moment, One Piece Pirate Warriors 4 revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo qui présente Smoker.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Les joueurs ayant précommandé le jeu auront un accès anticipé aux frères Vinsmoke (Ichiji, Niiji et Yonji) ainsi qu’à deux costumes exclusifs qui seront révélés prochainement. One Piece Pirate Warriors 4 présentera une fin originale puisque le manga est toujours en cours de diffusion.

Description de Smoker par onepiece.fandom.com :

Smoker le Chasseur Blanc est un officier de la Marine stationné à la base du G-5. Il a d’abord été présenté comme un colonel à Loguetown, où il a fait sa mission pour capturer Monkey D. Luffy, et a, par la suite, été promu au grade de Commodore, en raison des événements survenus à Alabasta. Plus tard, lors de l’ellipse des deux ans, il est promu Vice-Amiral.

Smoker est un homme musclé aux cheveux gris. Il porte une grande veste épaisse de la Marine de couleur blanche et bleue qu’il laisse ouverte avec de la fourrure verdâtre qui couvre le cou, les poignets et les hanches. De nombreux cigares sont attachés à la veste sur laquelle le kanji pour “justice” (正義, Seigi) est écrit. Il transporte une Jitte dont le bout est recouvert de Granit Marin qu’il utilise comme arme. Il porte également des gants en cuir noir, un jean bleu avec une ceinture marron et des grandes bottes.

Dans le manga, ses cheveux ont une tonalité blanche et la teinte des fourrures sur son manteau était initialement bleue, pour devenir plus tard vert foncé; et finalement modifiées afin de suivre l’anime, quoique avec une légère tonalité verte avec en plus des fermetures éclair vertes.

Durant son séjour dans une île inconnue de la Route de tous les Périls, il a été vu sans sa veste, qu’un subordonné transportait pour lui. Durant ce temps, il a été vu en train de garder sa jitte attachée à son dos grâce à une série de ceintures. Une cicatrice était visible sur le côté droit de son torse.

Après l’ellipse ses cheveux sont gris, il n’y a plus le reflet bleu. Ils sont également plus longs et tirés en arrière. Il a un manteau de Marine avec des épaulières et a toujours ses cigares. Il a des lunettes du même style qu’Hermep mais en plus large, ainsi qu’une cicatrice traversant la partie droite de son visage. Il possède toujours sa jitte, qu’il porte accrochée dans son dos. Il est l’un des rares soldats de la Marine de haut rang à ne pas porter de costume.

Lorsqu’il était enfant, il avait la même coupe de cheveux que celle qu’il avait avant l’ellipse. Son visage est dépeint comme étant sale, avec un nez coulant et un sparadrap sur son front, comme s’il avait eu une bagarre avec quelqu’un. Il portait un haut blanc et avait une paire de lunettes autour du cou. Il portait un pantalon noir simple et une paire de simples bottes noires. Il portait également une paire de mitaines ou de gants de boxe et portait une batte de baseball avec des clous enfoncés dedans. Il était accompagné d’un chien.

Peu après son arrivée dans la Marine, son crâne était rasé et il fumait déjà des cigares.