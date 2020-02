Square Enix ouvre les préinscriptions pour le nouveau jeu mobile issu de la série SAGA

PARIS, le 25 février 2020 – Square Enix Ltd. a ouvert aujourd’hui les préinscriptions sur Android pour la bêta fermée de son prochain RPG pour mobile, Romancing SaGa™ Re;univerSe™, prévu sur Android et iOS à l’été 2020. Les utilisateurs Android pourront avoir un premier aperçu du jeu grâce à la bêta fermée qui débutera fin mars.

Les utilisateurs Android peuvent se préinscrire à la bêta fermée ici : https://sqex.link/3gk

Se déroulant 300 ans après les événements de Romancing SaGa 3, Romancing SaGa Re;univerSe propose aux fans de la série SaGa ainsi qu’aux nouveaux joueurs de découvrir une aventure inédite mettant en scène des personnages récurrents de la franchise. Avec plus de 15 millions de téléchargements uniquement au Japon, le jeu a rencontré un véritable succès. Développé par des vétérans de l’industrie, tel que le légendaire créateur Akitoshi Kawazu (FINAL FANTASY®, Romancing SaGa, SaGa Frontier), Romancing SaGa Re;univerSe propose les combats nerveux et stratégiques ayant fait la renommée de la série SaGa.

Découvrez le trailer de Romancing SaGa Re;univerSe ici :

Romancing SaGa Re;univerSe s’inscrit dans le renouveau de la série SaGa après la sortie de Romancing SaGa 3 en novembre sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®Vita, Xbox One, Windows 10, STEAM®, l’App Store et Google Play, et celle de SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS™ en décembre sur Nintendo Switch, PlayStation®4, STEAM, l’App Store et Google Play.