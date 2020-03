Glass Masquerade 2: Illusions (Nintendo Switch) – Le test

Glass Masquerade 2 : Illusions est un puzzle game relaxant qui vous invite au cœur de l’univers irréel des contes et histoires. Le but du jeu est simple : assembler des morceaux de vitraux pour en reconstituer le dessin. Ce jeu est la suite de Glass Masquerade qui vous invitait au voyage au travers de 25 puzzles inspirés chacun d’un pays différent. Glass Masquerade 2 est plus sombre, plus étrange mais tout aussi addictif que le premier opus.

Un gameplay simple et addictif

Le gameplay est identique au premier opus de la série : le stick gauche vous permettra de déplacer le curseur sur le puzzle et le bouton A vous de sélectionner la pièce souhaitée et de la placer. Les petites animations des pièces sont très sympathiques ! Les puzzles ont une difficulté croissante : le nombre de pièces augmente, les motifs se complexifient et les pièces ont des formes moins évidentes. Les plus simples vous demanderont environ 5 minutes alors que les plus complexes pourront vous prendre plus de 30 minutes.

Au début de chaque partie, une aide vous guidera pour placer 5 ou 6 pièces sur les bords du puzzle pour bien commencer. Cette aide pourra plus tard également vous indiquer une pièce facile à placer (en la mettant en surbrillance) en fonction des pièces que vous aurez déjà mises en place. Cette aide peut être désactivée si vous souhaitez pour complexifier un peu le jeu. Une fois le puzzle reconstitué, le temps que vous avez mis s’affiche ainsi qu’un petit message énigmatique en rapport avec le tableau. Vous retournerez alors sur la “map” qui vous permet de sélectionner le puzzle. Chaque puzzle réussi vous donnera accès au(x) suivant(s) permettant ainsi de conserver une courbe de difficulté constante.

Une ambiance sombre et mystérieuse

Les illustrations baroques de chaque puzzle sont issues de l’imagination des contes du 20e siècle. Ce jeu a clairement une thématique plus sombre que le premier opus qui vous invitait à un voyage autour du monde. Ici, les illustrations, belles et colorées, tranchent avec le sujet qu’elles représentent : félins démoniques, clown terrifiant, monstres et démons… Le sujet de chaque illustration se dévoile peu à peu, pièce après pièce et au son d’une belle musique calme mais aux sonorités angoissantes qui inspirent un sentiment étrange au joueur. Alors que l’on est en pleine concentration pour résoudre le puzzle, une sorte de sentiment “dérangeant” peut vous assaillir : Glass Masquerade 2 – illusions vous emporte littéralement dans son monde.