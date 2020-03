The Outer Worlds sur Nintendo Switch a enfin une date de sortie après un retard lié au Covid-19

A peine annoncé pour le 6 mars, l’éditeur Private Division avait repoussé son jeu en expliquant que Virtuos avait été impacté par le coronavirus, donc il faut un temps supplémentaire pour permettre à l’équipe de boucler le portage.

Mais, bonne nouvelle, la version physique de The Outer Worlds sera désormais disponible sur cartouche. Il était initialement prévu de le proposer sous forme de code de téléchargement dans une boite vide.

Le jeu est désormais daté au 5 juin.

Salutations aux employés de Halcyon,

Nous voulions partager une mise à jour passionnante: nous prévoyons de lancer The Outer Worlds pour le Nintendo Switch le 5 juin 2020. Alors que nous nous préparons à une nouvelle arrivée de nouveaux colons, nous avons quelques informations très importantes pour ceux qui font ce voyage, en particulier pour vous, colons, qui préférez vos biens sous forme physique : La version physique de The Outer Worlds est livrée sur une cartouche physique, et elle sera accompagnée d’un patch Day-One pouvant aller jusqu’à 6 Go. Ce patch optimisera le gameplay, fournira des textures haute résolution supplémentaires et inclura d’autres corrections pour offrir aux employés d’Halcyon la meilleure expérience de jeu possible. Veuillez vous assurer que vous avez planifié en conséquence et que vous disposez de l’espace nécessaire pour le patch.

The Outer Worlds pour Nintendo Switch sera vendu au prix de 59,99 $ en version numérique et physique. Nous vous remercions de votre dévouement à la Commission. Et n’oubliez pas : ce n’est pas le meilleur choix, c’est le choix de Spacer !