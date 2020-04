Dordogne annoncé sur Nintendo Switch

Dordogne est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous incarnez Mimi, une jeune femme de 32 ans, qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée et qui lui a laissé des lettres et des puzzles à résoudre. Les souvenirs de la petite fille qu’elle était l’aideront dans sa quête.

Dordogne est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous incarnez Mimi, une jeune femme de 32 ans, qui explore la maison de sa grand-mère récemment décédée. En souvenir de leurs moments passés ensemble durant les étés de sa jeunesse en Dordogne, sa grand-mère lui a laissé des lettres et des puzzles à résoudre afin de lui rappeler l’importance de profiter de la vie.

Dans cette région pleine de couleurs, de senteurs et de sentiments, Mimi se replongera dans ses souvenirs d’enfance et retrouvera son regard de jeune fille qui s’émerveillait sur tout.

Dordogne se déroule sur deux temporalités : le présent et le passé. Dans le présent, vous suivez Mimi qui explore les pièces de la maison de sa grand mère. Dans le passé, vous aidez Mimi alors qu’elle n’était qu’une enfant à explorer la Dordogne et à accomplir des quêtes. Ces dernières seront utiles et pertinentes pour Mimi adulte dans le présent.

En plus des puzzles que les deux versions de Mimi devront résoudre, vous collectez des photos, des sons, des objets et des mots pour créer le journal personnel de Mimi. Celui-ci est l’incarnation physique des souvenirs de la jeune Mimi et de ses étés passés avec sa grand-mère en Dordogne.

Une histoire familiale pleine de bons sentiments

Découvrez la relation fusionnelle de Mimi et sa grand-mère à travers des activités à la fois fun et touchantes. Ces tranches de vies, des plus anodines et aux plus symboliques, vous feront, on l’espère, revivre vos propres souvenirs d’enfance.

Explorez la magnifique région de la Dordogne

À travers les quêtes de la jeune Mimi, découvrez les splendides paysages de la Dordogne. Fidèlement retranscrit en aquarelle, les décors vous immergent dans cette région française pleine de douceur et de charme, si chère à notre protagoniste. Balade en forêt, escalade, kayak, exploration de grotte… vous découvrirez des ambiances typiques de la Dordogne.

Puzzles et énigmes au service de la narration

En incarnant Mimi dans le présent (adulte) et dans le passé (enfant), usez de votre ingéniosité et de votre patience pour résoudre les puzzles et les énigmes laissés par sa grand-mère.

Confectionnez le journal de Mimi

Grâce aux photos, sons, objets et mots collectés par Mimi, laissez libre court à votre imagination et créez le journal personnel de Mimi, unique à chaque partie. Véritable objet symbolique et d’une grande valeur sentimentale, il reflète les aventures et les souvenirs de Mimi en Dordogne et le lien indéfectible qui la lie à sa grand-mère.