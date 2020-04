Gorythmic, Pyrobut, Lézargus et Lanssorien-VMAX arrivent dans l’extension Épée et Bouclier – Clash des Rebelles du JCC Pokémon

Ajoutez le pouvoir des Pokémon-VMAX à votre collection avec quelques-uns des Pokémon les plus puissants de la région de Galar.

es joueurs ont eu l’occasion de découvrir pour la première fois les puissants Pokémon-V et Pokémon-VMAX dans la récente extension Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Avec la nouvelle extension, Épée et Bouclier – Clash des Rebelles, encore plus de cartes incroyables rejoignent le jeu, notamment les versions VMAX des Évolutions finales des trois Pokémon de départ de la région de Galar. Découvrez certaines des superbes cartes qui seront disponibles à la sortie d’Épée et Bouclier – Clash des Rebelles le 1er mai 2020.

Gorythmic-VMAX

Gorythmic-VMAX se frappe la poitrine avec une extrême violence, il ne vaut mieux pas lui chercher les ennuis. Ce furieux Pokémon-VMAX est prêt à infliger d’énormes dégâts avec son attaque Battromax. Cette attaque brutale inflige non seulement 130 dégâts, mais vous pouvez aussi choisir de défausser jusqu’à 3 Énergies Plante de Gorythmic-VMAX, dans ce cas, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée de cette façon. Ce qui fait un total de 280 dégâts en une seule attaque Battromax ! Qui a dit qu’il fallait faire moins de bruit ?

Pyrobut-VMAX

Vos adversaires ont intérêt à se méfier s’ils décident d’affronter Pyrobut-VMAX. Grâce à son attaque Riposte, cette Évolution finale flamboyante de Flambino peut tout renvoyer. Si Pyrobut-VMAX a subi des dégâts d’une attaque au tour précédent, son attaque Riposte renvoie tous ces dégâts et 30 de plus. Pour vraiment donner un coup de chaud à l’autre joueur, utilisez l’attaque Ballon Brûlomax pour infliger 170 dégâts et laisser votre cible Brûlée. Pyrobut-VMAX pourrait bien raviver les braises de votre deck de type Feu.

Lézargus-VMAX

Malgré son apparence maigrichonne, il ne faut pas sous-estimer la force de Lézargus. Son sourire sournois est une bonne indication de la puissance qui se cache en lui. Lézargus-VMAX peut infliger des dégâts à plusieurs cibles ou réduire les PV et l’Énergie du Pokémon Actif de votre adversaire. Son attaque Projectilomax frappe le Pokémon Actif de votre adversaire et lui inflige 160 dégâts, et l’un des Pokémon de Banc de votre adversaire subit 60 dégâts. Hydro-Frappe n’inflige que 60 dégâts, mais cette attaque vous permet de renvoyer une Énergie attachée au Pokémon Actif de votre adversaire dans sa main. Vos adversaires auront du mal à attaquer si leurs cartes Énergie ne font que revenir !

Lanssorien-VMAX

Le rusé Lanssorien-VMAX apparaît comme l’intrus du groupe (car il n’est pas une Évolution d’un Pokémon de départ), mais il n’a pas de quoi rougir ! Son attaque Fantômax est un clin d’œil à sa tendance à lancer des missiles Fantyrm depuis ses cornes. Cette attaque frappe le Pokémon Actif de votre adversaire et lui inflige 130 dégâts. Elle vous permet aussi de placer 5 marqueurs de dégâts sur les Pokémon de Banc de votre adversaire comme il vous plaît. Allez-vous placer tous ces dégâts sur un seul Pokémon malchanceux, ou préférez-vous répartir le châtiment ? Peu importe votre choix, votre adversaire va regretter de s’être frotté à Lanssorien-VMAX.

Revenez plus tard pour découvrir d’autres cartes superbes dans Épée et Bouclier – Clash des Rebelles du JCC Pokémon, et soyez prêt pour la sortie de l’extension le 1er mai 2020.