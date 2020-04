8 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch et autres informations du moment

Captain Tsubasa : Rise of New Champions

Un bon condensé d’annonce en un seul article.

QubicGames est en forme aujourd’hui, il annonce 2120 MARS: Project Colonies, Dex, Door Kickers, Good Night Knight, Real Boxing 2, et Godfire: Rise of Prometheus sur Nintendo Switch, oui six jeux.

2120 MARS : Project Colonies est un jeu d’action-aventure à défilement latéral en 2.5D inspiré de Super Metroid, Castlevania et Guacamelee !

Dans le jeu, les joueurs incarnent le lieutenant Anna “Charlotte” Right, membre d’un groupe d’élite amélioré de Space Marines qui a été envoyé en mission vers la première colonie humaine sur Mars. Elle y est grâce à un signal de détresse qui a été reçu sur Terre et doit utiliser ses capacités améliorées pour traverser un vaste monde interconnecté tout en combattant ennemis et patrons.

Dex est un action-RPG en 2D dans un monde ouvert cyberpunk, et offre un gameplay non-linéaire laissant une grande place à l’exploration.

Explorez, discutez, piratez et battez-vous au coeur d’un riche univers cyberpunk dans cet action-RPG en 2D !

Pourchassée par une organisation mystérieuse et tentaculaire, vous devrez parcourir la ville futuriste d’Harbor Prime et forger des alliances inattendues pour faire tomber le système ! Dans cette aventure cyberpunk inspirée par Blade Runner et Neuromancer, vous pouvez choisir votre style de jeu : serez-vous une assassin silencieuse, une hackeuse, une diplomate ou une machine de guerre ?

Conçu comme un hommage aux jeux de plateforme et d’action 2D classiques, combiné à des éléments de RPG modernes, Dex propose des combats en temps réel, un scénario adulte et des dialogues interactifs.

Choisissez vos talents, votre équipement et même vos augmentations – des implants offrant des aptitudes surhumaines et de nouvelles façons de traverser le monde ouvert du jeu.

Un système de hacking inédit vous permet également de plonger dans le Cyberespace : neutralisez des virus et des systèmes de sécurité, surchargez des circuits, subtilisez des données confidentielles et paralysez vos adversaires !

Combinant avec brio les meilleurs éléments des jeux d’action des années 90 à une interface ergonomique dernier cri, Door Kickers vous permet de prendre le commandement d’une unité d’intervention spéciale au cours d’une série de missions à haut risque.Analysez la situation, planifiez le déplacement de vos unités, choisissez votre équipement et coordonnez les actions de vos hommes pour secourir les otages avant que les terroristes n’appuient sur la détente. Cette mission vous fait peur ? C’est tout à fait normal, puisqu’elle est réaliste… Vous pourrez toutefois accomplir la majorité des niveaux en quelques minutes seulement ou en suivant simplement votre instinct. Cependant, pour venir à bout de tous les niveaux sans perdre un seul de vos hommes, vous allez devoir repousser les limites de votre instinct stratégique et de votre sang-froid. Caractéristiques :

§ 80 missions solo, 6 campagnes et un générateur de missions pour des heures et des heures de pur bonheur

§ Plus de 65 armes et équipements pour venir à bout de tous vos ennemis

§ Une vue aérienne pour une analyse tactique optimale

§ Un déroulement en temps réel avec pauses stratégiques

§ Pas de tours, pas de sorts, pas de points d’action ou d’interface complexe

§ Un pur concentré d’action réaliste

§ Des niveaux non linéaires et un gameplay libre

Une nouvelle vidéo pour Captain Tsubasa: Rise Of New Champions :

Unify as a team and stay ahead of the game ⚽🏃 Fill up your V-Zone gauge to perform more special shots and achieve super saves in #CaptainTsubasa: Rise Of New Champions! pic.twitter.com/3OqguL61GV — Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) April 16, 2020

Signs of the Sojourner est annoncé sur Nintendo Switch.

SmileBASIC 4 aura droit à une sortie en occident, le 23 avril prochain pour $29.99.

Série de niche réservée aux consoles Sony, c’est lors du Metal Max 2021 Road to 30th Anniversary qu’on a découvert l’arrivée de 3 nouveaux jeux de la série Metal Max. Kadokawa Games avait annoncé la sortie de METAL MAX Xeno Reborn le 26 mars sur Nintendo Switch, c’est un remake de Metal Max Xeno. Mais le jeu est finalement repoussé au 9 juillet. Une localisation du jeu n’a pas encore été annoncée. De plus, METAL MAX Xeno 2 a été annoncé pour 2020 sur Switch, et METAL MAX CODE ZERO a été annoncé pour 2021, bien qu’aucune plateforme n’ait été révélée pour ce dernier titre.

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game a été mis à jour pour ajouter le relais 4×100 mètres. Avec la sortie du relais 100 mètres, tous les sports annoncés sont désormais disponibles. De plus, une fonction de code de personnage a été mise à disposition, permettant aux joueurs de partager leurs créations d’avatar avec d’autres utilisateurs. Tous les athlètes de haut niveau présentés précédemment, contre lesquels vous pourriez vous mesurer dans différents sports, sont de retour. On ignore si cela est permanent au moment où nous écrivons ces lignes. Une date de sortie occidentale est actuellement en cours de préparation. A l’origine, elle était prévue pour une sortie au printemps 2020 en Europe et en Amérique du Nord. La version japonaise supporte l’anglais, si cela vous intéresse.