Nintendo Switch: les dates de sorties de Skater XL, Foregone et NAIRI: Rising Tide

NAIRI: Rising Tide, suite directe du point and click NAIRI: Tower of Shirin, est aujourd’hui annoncé par HomeBearStudio.

Une démo sera disponible pour ce nouvel opus le 21 mai prochain sur l’eShop.

Des années après une guerre dévastatrice, la ville de Calagan est à nouveau assiégée par une entité corruptrice connue sous le nom de Harrow.

En tant que super-soldat le plus puissant de la ville, c’est à vous qu’il incombe de découvrir les origines de Harrow, et d’empêcher ses sbires d’outre-tombe d’anéantir votre foyer. Or, Harrow ne se contente pas de ranimer les morts : sa présence fait ressurgir des souvenirs qui auraient mieux fait de sombrer à jamais dans l’oubli.

Foregone est un jeu de plateforme et d’action en 2D rapide et fluide, riche en butin légendaire et en pixel art saisissant.

Assemblez un arsenal d’armes destructrices et de compétences à améliorer, puis faites parler la poudre et les lames pour vous frayer un chemin dans des niveaux conçus pixel par pixel, et regorgeant de secrets à découvrir.

Vivez une histoire passionnante, pleine de complots et de regrets, et taillez-vous une route à travers des hordes d’ennemis pour accomplir votre mission et sauver Calagan de la ruine.

⦁ Un jeu hybride d’action et de plateforme débordant de butin

⦁ Un gameplay rythmé par la narration

⦁ Assemblez un arsenal d’armes mythiques

⦁ Des ennemis redoutables et des combats de boss intenses

⦁ Un arbre de compétences proposant de nombreux choix, et des capacités à personnaliser

⦁ Pixel art et animations 3D-2D ultra fluides

Skater XL est désormais fixé pour une sortie le 7 juillet prochain sur Nintendo Switch.