Tour d’actualité Nintendo Switch: 17 nouveaux jeux annoncés, trailers, dates, top de ventes, etc.

On fait une grosses news pour concentrer toutes les annonces du jour:Le studio Igrasil vient d’ouvrir une nouvelle campagne Kickstarter pour War of Ashird, qui a déjà obtenu son financement complet. Ils ont recolté 30 000 dollars, et il reste encore un mois entier pour contribuer. War of Ashird est un jeu de rôle stratégique au tour par tour dans lequel les joueurs commandent des soldats et conquièrent les territoires des royaumes ennemis. Plus de 20 personnages jouables seront inclus.

Warner Bros. Interactive et NetherRealm Studios ont partagé une nouvelle bande-annonce pour Mortal Kombat 11 : Aftermath.

Cela fait un certain temps que realMyst: Masterpiece Edition a été confirmé pour une sortie sur Nintendo Switch. Cyan Worlds a finalement partagé une date de sortie, révélant qu’il devrait arriver le 21 mai. realMyst: Masterpiece Edition pourra être préchargé à partir de demain dans la boutique en ligne Switch au prix de 15,99 dollars. Limited Run Games devrait proposer une version physique.

Le studio Destructive Creations annonce dans un communiqué de presse l’arrivée du jeu Ancestors Legacy sur la Nintendo Switch le 11 juin 2020 sur le Nintendo eShop, un version physique sortira plus tard dans l’année.

Ancestors Legacy est un jeu de stratégie par escouades en temps réel où la tactique est le maître mot. Ce titre inspiré du Moyen Âge met en scène quatre nations européennes et leurs conflits, qui se traduisaient presque irrémédiablement par la guerre.

Liberated est un roman graphique dystopique interactif dévoilant son histoire à travers des pages de bandes dessinées. Nous sommes dans un monde futuriste sombre dans lequel la technologie s’est retournée contre la population. Le jeu arrivera d’abord sur Nintendo Switch le 2 juin 2020.

Hotel Sowls est annoncé sur Nintendo Switch. Pas de date de sortie, mais on sait déjà que le jeu ne sera pas traduit en Français lors de sa sortie en Europe.

Le shoot ’em up The Game Paradise: CruisinMix Special est annoncé sur Nintendo Switch pour le 28 mai pour $29.99.

Bonkies est annoncé sur Nintendo Switch pour cet été.

Danger Scavenger est lui aussi annoncé sur Nintendo Switch.

Red Wings: Aces of the Sky arrivera sur Nintendo Switch le 21 mai.

Panzer Paladin sortira cet été sur Nintendo Switch.

Vos cheveux se dresseront peut-être sur votre tête à la vue d’épées géantes flamboyant dans le ciel étoilé, mais ne vous laissez pas abattre ! Le sinistre Ravenous et ses légions de démons cruels sont prêts à livrer la bataille. Toutes les armées du monde leur ont succombé, toutefois, l’humanité dispose d’un seul dernier atout : une armure énergétique à la fine pointe de la technologie que l’on appelle Paladin.

C’est maintenant au tour de la puissante androïde Flame de devenir écuyère, de prendre le contrôle du Paladin et de traquer tous les gardiens d’armes et leur chef diabolique. La confrontation entre les plus hautes prouesses technologiques de l’humanité et les puissantes forces de l’occulte est lancée !

Saisissez les armes des habitants de l’Autre Monde et prenez votre terrible revanche !

Financé avec succès sur Kickstaster, Indiecalypse sur Nintendo Switch sera disponible le 29 mai prochain au prix de 12.99€.



L’éditeur Playstige Interactive prépare la sortie du titre Fluxteria sur la Nintendo Switch pour le 21 mai à un prix de 6.99€

L’éditeur 8Floor Games prépare la sortie du titre Lost Artifacts: Time Machine sur la Nintendo Switch pour le 21 mai à un prix de 8.49€.

Un méchant mystérieux utilise une machine à remonter le temps pour tout détruire sur son passage. Il veut rendre le prêtre, le roi de l’Atlantide et l’ancien empereur afin qu’il puisse les utiliser pour créer un nouvel ordre mondial ! Claire et ses amis doivent découvrir qui est le méchant et l’arrêter ainsi que tous ses sbires.

Le DLC Island Bound de Prison Architect sortira le 11 juin sur Nintendo Switch.

Bienvenue sur le Rocher, gardiens !

Prison Architect: Island Bound étoffe vos choix de construction et de gestion avec des hélicos, des navires, et de l’eau.

Fonctionnalités principales

Air et Mer

Améliorez la logistique de votre prison grâce à diverses options de transport par bateau et hélicoptère, pour livrer directement matériel et prisonniers aux zones d’amarrage du complexe. Cependant, les points de contrebande à l’intérieur de la prison seront également plus nombreux.

Chaînes d’associations

Optimisez votre prison en associant des livraisons spécifiques aux ports, aux hélisurfaces et aux routes. Vous pourrez également définir les services disponibles pour chaque point de livraison au sein de votre complexe.

Sécurité maximale

De nouveaux objets de sécurité faciliteront les fouilles du matériel et des prisonniers qui entreront dans la prison, ou à des points de contrôle majeurs. Lorsque la situation dégénère, vous pourrez faire appel à de nouveaux services d’urgence comme des pompiers aériens, des agents d’élite et des ambulanciers aériens.

Vie insulaire

Personnalisez votre île ou île secondaire avec plus de 15 objets et zones nautiques. Placez des fossés, des rivières et des fleuves tout autour de votre complexe pénitencier pour le rendre plus sécurisé ou plus chic. Pas besoin de routes !

Le Rocher

Gérez la célèbre île-prison dans 2 cartes intégrées : Alcatraz Prison et Alcatraz Island.

Pikii va publier le simulateur de vol Air Missions : HIND sur Nintendo Switch au Japon le 30 juillet au prix de 3 850 ¥.

Reverse Collapse: Code Name Bakery Preview Trailer:

Super Toy Cars 2 sortira sur Nintendo Switch le 12 juin.

Hero Siege arrivera sur Nintendo Switch.

Star Horizon est annoncé sur Nintendo Switch.

Nouveau trailer pour SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.

Pour finir, je vous propose le classement des ventes eShop de la 3DS aux USA la semaine dernière.

Software

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Crystal Tomodachi Life Pokemon Yellow Zelda: Ocarina of Time 3D Super Mario Bros. 3 Pokemon Red Pokemon Gold Pokemon Silver Zelda: Majora’s Mask 3D Super Mario 3D Land Pokemon Omega Ruby Zelda: A Link Between Worlds Super Mario World Super Mario Maker for 3DS Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Blue Pokemon Ultra Sun Mario Kart 7 Zelda: Oracle of Ages

Videos