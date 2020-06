Un teaser pour Vigil: The Longest Night sur Nintendo Switch

L’éditeur Another Indie et le développeur taïwanais Glass Heart Games partagent un teaser trailer pour le jeu d’action/plateforme Vigil: The Longest Night.

Sortie prévue en 2020 sur consoles et PC dont l’eShop Nintendo Switch.

Dans un monde sans soleil, Leila, membre de la Veillée, retourne dans sa ville natale à la recherche d’une sœur perdue et se perd dans un monde de terreur inimaginable en découvrant les secrets de la ville et la source du mal qui sévit dans la campagne.

Vigil: The Longest Night met en valeur un style artistique détaillé inspiré des peintures de l’époque médiévale et influencé par l’art du découpage du papier chinois.?Vigil : The Longest Night s’inspire de classiques comme Castlevania et de merveilles modernes comme Salt & Sanctuary et Bloodborne. Glass Heart espère que le conte de Leila attirera l’attention des joueurs avec son combat précis et technique ainsi qu’un récit riche et fort – un récit unique d’horreur ancienne qui combine la prose lovecraftienne et la culture taïwanaise.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

* Expérimentez avec 4 types d’armes – épée, armes lourdes, poignards jumeaux et arc – ainsi que de nombreuses variations mystiques à découvrir.

* Utilisez des douzaines d’objets uniques pour aider, guérir et blesser.

* Nivelez un arbre de compétences complexe pour vous aider à créer l’ultime guerrier de la lumière.

* Combattez la variété des ennemis brutaux et les boss bizarres des profondeurs de vos cauchemars.

* Découvrez les multiples fins et découvrez les secrets qui se cachent dans l’obscurité.

* Soyez infecté par l’humeur sinistre évoquée par les grottes humides, les villages abandonnés et les forêts hantées.

* Écoutez la musique atmosphérique du talentueux Jouni Valjakka du groupe populaire finlandais Whispered.