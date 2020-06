Just For Games distribuera en version physique le jeu d’aventure Cloudpunk, édité par Merge Games !

Saint-Ouen, France, 17 juin 2020 : Annoncé comme l’un des meilleurs titres de l’année, le magnifique jeu d’aventure narratif cyberpunk Cloudpunk arrive dans le commerce avec deux éditions, la standard et la Signature Edition ! Préparez-vous pour une immersion dans le monde cyberpunk de Nivalis, dès cette fin d’année, sur Playstation 4, Nintendo Switch et Xbox One !

Just For Games distribuera en France les versions physiques Standard (PS4, Xbox One et Switch) et Signature. (PS4, Switch)

La Signature Edition inclura :

La boîte de la Signature Edition et son magnifique artwork

La version physique du jeu

La bande-son intégrale sur CD.

Des pins avec le logo de Cloundpunk et de Camus le chien

Une impression exclusive à cette version.

Donnant aux joueurs console l’opportunité d’explorer une immense et vertigineuse cité aux influences cyberpunk, à pieds ou à bord d’une voiture volante, Cloundpunk nous fera rencontrer un ensemble de personnages variés, chacun avec leurs propres histoires à raconter, dans cette spectaculaire aventure baignée de néons, débarquant cette fin d’année sur Playstation 4, Nintendo Switch et Xbox One.

A propos de ION LANDS

ION LANDS est un atelier de développeur de jeux indépendants situé à Berlin, en Allemagne, fondé en 2018 par des développeurs passionnés par la narration dans les jeux vidéo.

A propos de Merge Games :

Merge est un éditeur indépendant de jeux vidéo basé à Manchester, au Royaume-Uni. L’entreprise publie ses logiciels interactifs dans le monde entier, aussi bien sur ordinateur que sur consoles. Merge se spécialise aussi dans l’édition d’objets à collectionner dans le commerce pour les développeurs indépendants. Davantage d’informations à propos des produits Merge peuvent être trouvé ici www.mergegames.com .

A propos de Just For Games :

Fondée en 2011 par Philippe Cohen, JUST FOR GAMES est l’un des acteurs majeurs de l’ÉDITION & et de la DISTRIBUTION DE JEUX PREMIUM en France. En représentant des studios et éditeurs français et internationaux parmi lesquels Sold Out, Maximum Games, Microïds, SCS software, PQUBE, Skybound Games, Merge Games, Marvelous Europe et bien d’autres… JUST FOR GAMES offre aux joueurs français des jeux créés par des studios réputés comme Rebellion (Zombi Army), Team 17 (Overcooked), Frontier (Jurassic World Evolution), Motion Twin (Dead Cells), Digital Eclipse (Disney’s Aladdin and the Lion King), D-Pad (Owlboy), CI Games (Sniper Ghost Warrior),Frozenbyte (Trine 4), Marvelous (Rune Factory), Arc System Works (Granblue Fantasy)…

JUST FOR GAMES est aussi précurseur dans le RETROGAMING en distribuant notamment les rétro-consoles Sega Mega Drive HD et Atari Flash Back 8 HD, ainsi qu’un portefeuille rétro-gaming complet incluant la gamme d’accessoires 8bitdo.

JUST FOR GAMES est aussi N°1 de la REEDITION de jeux en France avec un catalogue de plus de 200 hits d’Ubisoft, Take2, Bethesda, Activision Blizzard, Rockstar, Capcom, Namco, Microids, SEGA…

JUST FOR GAMES est aussi l’ acteur majeur de la distribution de bandes originales de jeux video au format DISQUE VINYLE, rassemblant l’ offre des plus grands labels tels que Laced Record, Mondo, Iam8Bit, Data-Discs…