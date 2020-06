Old School Musical – Dernier DLC avec mistermv disponible aujourd’hui

Après des sorties réussies sur Steam, Nintendo Switch mais aussi sur mobile, l’univers déjanté de Old School Musical vient donner naissance à un tout dernier DLC en collaboration avec l’incroyable Xavier Dang aka mistermv et disponible aujourd’hui sur PC et Switch.

Faut-il encore le présenter ? Xavier Dang, plus connu sous son pseudonyme de mistermv, est un animateur, streamer et vidéaste français; également compositeur de musique de jeu vidéo et de musique électronique. Au départ musicien depuis les années 1990, il se reconvertit progressivement dans le jeu vidéo à partir de 2011. Son univers complètement givré s’aligne totalement avec celui d’Old School Musical. C’est la collab parfaite pour ce dernier update !

Un tout nouveau trailer est disponible pour accompagner la sortie de ce dernier DLC !

Au programme :

Découvrez 5 nouvelles musiques et défis

Voyagez à travers MV Expo, le parc des expositions de la plus grande convention de poules du monde ! MV Expo est l’occasion de plonger dans l’univers déjanté du plus âgé de tous les streamers Français

Tremblez devant les nouveaux défis de Chicken Republic et ses effets diaboliques inédits qui prolongeront l’expérience OSM

Pour ceux qui l’auraient raté, Old School Musical est un jeu rythmique avec plus de 60 chansons au total. Tib et Rob sont les héros de cette folle aventure qui les fera traverser la République des poulets. Avec chaque note, vous serez responsable du succès de leur quête. Maniez votre épée au rythme des morceaux chiptune de Dubmood, Zabutom, Hello World, Yponeko, Le Plancton et Toriena.

DLC MV Expo: free update, disponible le 25 juin 2020 sur PC Steam et Nintendo Store.