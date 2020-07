SHMUP Collection sur Nintendo Switch et son édition physique

SHMUP Collection est un véritable hommage au genre du Shoot’em up.

Vous pourrez retrouver dans cette collection 3 jeux du célèbre studio AstroPort : Satazius Next, Armed 7 DX et Wolflame.

Nous vous proposons une version remastérisée de chacun de ces jeux avec un travail approfondi sur les effets visuels et les effets sonores.

Embarquez dans différents vaisseaux en tout genre avec des armes toutes plus folles les une que les autres et battez vous pour sauver votre planète d’une invasion d’ennemis enragés !

La version physique de SHMUP Collection sort le 3 juillet 2020, en édition limitée et numérotée sur Nintendo Switch.

Mais vous pouvez aussi retrouver la version Wii U sur notre site web (bientôt en rupture de stock). C’est l’une des deux dernières éditions de jeux Wii U PAL à être publiées physiquement.

La version Nintendo Switch est disponible avec 3 covers différentes : 5000 exemplaires pour la cover de Just For Games, 5000 exemplaires pour la cover de VGNY Soft et 3000 exemplaires pour la cover de PixelHeart Japan.

La version Wii U est publiée à 3000 exemplaires.

Pour obtenir une copie de la version Nintendo Switch (la cover Just For Games) : https://bit.ly/3dBNAIM

Pour obtenir une copie de la version Nintendo Switch (la cover PixelHeart Japan, disponible le 10 juillet) : https://bit.ly/3g505Oq

Pour obtenir une copie de la version Wii U : https://bit.ly/2zyRxz9

PixelHeart est une société d’édition et de distribution de jeux vidéo, qui fait partie du groupe Free Agent et qui dépasse la barre des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2019.

À ce jour, leur plateforme www.PixelHeart.eu a publié et distribué plus de cinquante jeux vidéo sur toutes les consoles. Elle a accumulé près de 50 000 ventes, pour la plupart internationales.

Spécialisée dans la distribution de jeux vidéo indépendants, PixelHeart est impliquée dans la production de “Next Gen” sur Nintendo Switch et Steam depuis 2019, avec un penchant pour les productions aux influences rétro. Elle remet au goût du jour des jeux vintages développés et adaptés pour des consoles comme la Dreamcast, la Neo Geo ou l’emblématique Megadrive. L’offre sera bientôt étendue à la PS4, à la Xbox One et aux futures générations de consoles.