The Wonderful 101 Remastered est disponible dès aujourd’hui !

Saint-Ouen, France – 3 juillet 2020 – PlatinumGames et Just For Games sont heureux d’annoncer la parution en version physique, ce vendredi 3 juillet, de The Wonderful 101 Remastered, le jeu de super-héros dans lequel on contrôle ni un ni deux, mais 100 super-héros à la fois !

Hideki Kamiya, créateur de The Wonderful 101 a supervisé ce remaster et y a ajouté de nombreuses améliorations pour s’assurer que le jeu puisse être encore plus apprécié sur toutes les plateformes. Les graphismes, framerates et temps de chargement ont été revus pour une expérience améliorée sur tous les fronts !

A propos de The Wonderful 101 Remastered :

Contrôlez une armée de 100 Wonderfuls à travers le Monde. Une équipe de héros qui va devoir s’associer pour protéger la Terre d’une invasion alien ! Ces 100 Wonderfuls vont travailler ensemble et utiliser tous leurs pouvoirs pour créer des Uni-morphes. Qu’il s’agisse d’un poing géant ou d’une lame aiguisée, les Wonderfuls feront tout pour surmonter les pièges ennemis. Et le dernier membre de cette super équipe… c’est vous.

Caractéristiques :